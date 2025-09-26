Medijs: dronu incidentu laikā Dānijas piekrastē atradās Krievijas karakuģis
Laikā, kad vairāku Dānijas lidostu darbu paralizēja neidentificēti droni, netālu no Dānijas teritoriālajiem ūdeņiem atradās Krievijas karakuģis "Aļeksandr Šabaļin", vēsta dāņu medijs "Ekstra Bladet".
Izdevuma žurnālisti pamanīja un nofotografēja kuģi, lidojot ar helikopteru. Karakuģis "Aļeksandr Šabaļin" bāzējas Krievijas Kēnigsbergas apgabalā, bet pēdējo dienu laikā atradies netālu no Dānijas, norāda "Ekstra Bladet".
Tā kā automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) signāls bija izslēgts, kuģošanas uzraudzības sistēmās tas nebija redzams.
Uzreiz pēc tam, kad pirmdienas vakarā Kopenhāgenas lidosta bija spiesta darbu apturēt neidentificētu dronu dēļ, Dānija sāka apspriest versiju, ka dronu bāze varētu būt kuģis.
Saskaņā ar "Ekstra Bladet" sniegto informāciju Dānijas bruņotie spēki bija informēti, ka Krievijas karakuģis atrodas pie Langelandes salas krastiem, taču komentārus vēl nav snieguši. Attālums no salas līdz dronu incidentu vietām ir no 70 līdz 270 kilometriem.
Jautājums par to, cik neparasta ir Krievijas kuģa parādīšanās šajā teritorijā, "Ekstra Bladet" publikācijā nav apskatīts. Jāpiebilst, ka jau iepriekš medijos vairākkārt izskanējušas ziņas, ka Krievija dronus, iespējams, palaiž no kuģiem. Šīs ziņas gan nav oficiāli apstiprinātas.