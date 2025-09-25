Dānijas lidostas gaisa telpa slēgta dronu dēļ
Dānijas ziemeļos trešdienas vakarā uz laiku tika slēgta gaisa telpa virs Olborgas lidostas, jo tās tuvumā tika konstatēti droni, paziņoja policija.
Tas notika divas dienas pēc tam, kad līdzīga incidenta dēļ tika slēgta Kopenhāgenas lidosta.
Ziemeļjitlandes policija paziņoja sociālo mediju platformā "X", ka policisti atrodas notikuma vietā un veic izmeklēšanu.
Lidostas tirdzniecības un mārketinga direktors Martins Svendsens ziņu aģentūrai "Ritzau" apstiprināja ziņu par gaisa telpas slēgšanu.
Lidojumu apsekošanas vietne "Flightradar24" ziņoja, ka trīs ienākošie reisi tika novirzīti uz citām lidostām, bet viens ienākošais reiss un divi izejošie reisi tika atcelti.
Policijas operāciju vadītājs Jespers Begors sacīja reportieriem, ka ap plkst.21.44 (plkst.22.44 pēc Latvijas laika) tika redzēti vairāki droni, kas vēl atrodas gaisā. Viņš nepateica, cik to bija un kāds bija to izmērs, bet atzīmēja, ka droni bija redzami no zemes to starmešu dēļ.
Begors sacīja, ka amatpersonas notrieks šos dronus, ja radīsies tāda iespēja un tas būs droši. Balstoties uz pašreizējo novērtējumu, šie droni nerada pdraudus pasažieriem vai vietējiem iedzīvotājiem.
Pirmdienas vakarā Kopenhāgenas lidosta tika slēgta uz četrām stundām vairāku lielu dronu dēļ. Tika atcelti apmēram 100 reisi, un tas skāra desmitiem tūkstošu pasažieru.