Saeimas deputāti, finanšu afērists un citas Kremļa lakstīgalas - kas ir tie personāži, kuriem Igaunija liedza iebraukt valstī kopā ar Alekseju Rosļikovu
Pirms aptuveni nedēļas pusceļā aprāvās Latvijas ņiprākā prokrieviskā politiskā spēka pārstāvju ceļojums, lai satiktos ar tikpat ņipriem agresorvalsts apoloģētiem Igaunijā. Iedziļināmies un skaidrojam – kas bija tie personāži, kurus “Stabilitātei!” pārstāvji bija iecerējuši satikt kaimiņvalstī.
“Braucām oficiālā vizītē, bet mūs aiztur specdienesti!” aptuveni tā, tikai krievu valodā, skanēja “Stabilitātei!” līdera Alekseja Rosļikova pirmais paziņojums sociālajos tīklos pēc tam, kad politiķu grupai kļuva skaidrs, ka tālāk Igaunijas teritorijā viņus nelaidīs.
Igaunijas oficiālā puse savos komentāros bija lakoniska, taču, zinot iesaistītos personāžus, nekas vairāk arī neprasījās. “Ja kādam ir slikti nodomi, ciemojoties Igaunijā – īpaši attaisnojot Krievijas agresiju – tad viņam šeit nav vietas. [...],” kaimiņvalsts medijam ERR pauda Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro, piebilstot, ka šādas “starpvalstu tikšanās” ir īpaši nevēlamas īsi pirms vēlēšanām.
Organizēja – vietējā “krievu pasaules” aizstāve
Paši satikšanās organizētāji gan stāsta ko citu – braukuši “runāt par krievu situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”.
Ja vairumam lasītāju ir zināms pietiekami daudz priekšstatam par mūsu pašu “Stabilitātei!”, tad par Igaunijas un Lietuvas pusēm, kuras, starp citu, arī netika līdz tikšanās vietai, derētu šo to uzzināt.
Igaunijas pusē skaļākais ir Olgas Ivanovas vārds. Viņa no “Centra partijas”, kas pašlaik ir parlamenta opozīcijā, kandidē pašvaldību vēlēšanās un būtībā ir nosaukta kā šīs nenotikušās tikšanās oficiālā organizatore.
Ivanovas publicitāte gadu gaitā krājusies, pamatā izrietot no līdzīgiem incidentiem, kādus tepat Latvijā sarūpē “Stabilitātei!” pārstāvji. Vēl 2017. gada 10. maijā “Centra partija” lēma aizliegt saviem parlamentā ievēlētajiem pārstāvjiem sarunāties ar Krievijas propagandas medijiem.
Aizliegums pieņemts tamdēļ, ka Ivanova 9. maijā paguva sniegt smeldzīgu interviju šādiem medijiem uz tā dēvētā “Aļošas”, jeb “bronzas zaldāta” pieminekļa fona. Aizliegums gan neatturēja viņu pēcāk, vasarā atkārtoti snieg šādu interviju resursam “Sputnik”, kas toreiz Rietumvalstīs vēl bija brīvi lasāms un viegli pieejams.
No Lietuvas ciemos brauca aktīvists, afērists ar iesauku “Celofāns”
Arī no Lietuvas uz Igauniju aizbraukt todien mēģināja ne mazāk spilgts tēls – skandalozais aktīvists, afērists un sazvērestību teoriju sludinātājs Antans Kondrots.
Vēl 2022. gada februārī ciemos pie šī lietuviešu Covid-19 aktīvista un valdības kritiķa – lai izpildītu tiesas rīkojumu: piemērot divu gadu cietumsodu saistībā ar notiesājošu spriedumu krimināllietā, kurā viņš apsūdzēts finanšu afērā – ieradās kaimiņvalsts policija.
Šis process izvērtās pietiekami emocionāls – Kondrots viegli policijas rokās nedevās. Ainas no Kondrota mājokļa tika filmētas un ievietotas sociālajos tīklos. Tieši tas ļāva ievērot, ka tobrīd pie viņa ciemojās interesanti viesi no Latvijas – vēl Covid-19 pandēmijas laikā politikā iet gribošais aktīvists no Latgales Aivars Smans, kurš tobrīd pārstāvēja veidojumu “Tautas kalpi Latvijai”.
Šis veidojums kādā brīdī pirms toreizējām Latvijas parlamenta vēlēšanām interesantā veidā “apēda” marginālo, prokremlisko partiju “Jaunā Saskaņa”.
Lai tur vai kā – dienā, kad Igaunijā neielaida Rosļikovu un “stabilitātei!” pārstāvjus, neielaida arī šo indivīdu no Lietuvas. Vēl salīdzinoši nesen Kondrots sniedza interviju savulaik no Rīgas uz Maskavu pārbēgušam prokremliskajam aktīvistam vārdā Aleksejs Stefanovs.
Pie šī “žurnālista” vismaz reizi paviesojas teju katrs, kurš pametis Baltiju, iepriekš šeit pārstāvot Krievijas, Kremļa intereses. Pats Stefanovs ir kaislīgs Krievijas agresijas aizstāvis un kara Ukrainā slavinātājs.
Viņš sociālajos tīklos kūrē tādus visnotaļ populārus Kremļa propagandas avotus kā “Šproti v izgnaņiji” (Šprotes trimdā, bloķēts iekš “Youtube”) un “Provincia u morje” (Province pie jūras, izveidots “Youtube” salīdzinoši nesen).
Abos šajos resursos regulāri tiek melots par norisēm Baltijas valstīs un tās tiek atainotas kā “pamuļķīšu ciemi”, kuri realizē “Krievijai nedraudzīgu politiku”, cerot kļūt “tuvāki Rietumiem, bet Krievija – kā vienmēr izrādās gudrāka”.
No “Stabilitātei!” brauca arī parlamentārieši
Būtiski, ka uz prokrievisko satikšanos Igaunijā brauca arī ievēlēta amatpersona, kura savā rīcībā, tātad, pārstāv Latvijas sabiedrību.
Runa ir par no “Stabilitātei!” Saeimā nokļuvušo Igoru Judinu. Jauns.lv vēl pērn rakstīja, ka šis deputāts, būdams Nacionālajā drošības komisijā – devās pieminēt sarkano partizānu, kura vārds saistīts ar kara noziegumiem pret latgaliešiem.
Todien tapa arī “iespaidīgs” foto – kopā sastājušies PSRS okupantu armijā ietilpušā 130 strēlnieku korpusa veterāni, Latvijas neatkarību negribējušais Rubiks un aizkadrā arī pats Judins, pie Viļa Samsona un Rasmas Samsones piemiņas plāksnēm. Bildi “Facebook” ievietoja pats Judins.
Jau vēstīts, ka pagaidu liegums iebraukt Igaunijā noteikts kā Aleksejam Rosļikovam, tā Igoram Judinam un partijas biedrenēm Svetlanai Čulkovai, Nataļjai Marčenko-Jodko.
Starp citu, īsā laika posmā šī jau ir otrā apšaubāmi veiksmīgā starptautiskā tikšanās, kuru piedzīvojusi "Stabilitātei!". Vēl nesen Jauns.lv ziņoja kā beidzās partijas brauciens uz Hāgu, kur politiķus uzaicināja populistiskās itāļu partijas “Piecu zvaigžņu kustība” (MS5) dibinātājs, komiķis Bepe Grillo.