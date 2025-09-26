Aizdomīga drona dēļ uz neilgu laiku tika apturēta Viļņas lidostas darbība
Viļņas lidostas darbība ceturtdienas pēcpusdienā īslaicīgi tika pārtraukta saistībā ar iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu lidostas teritorijā, paziņoja Lietuvas lidostu operators "Lietuvos oro uostai" (LTOU).
Viļņas lidostas darbība ceturtdienas pēcpusdienā īslaicīgi tika pārtraukta saistībā ar iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu lidostas teritorijā, paziņoja Lietuvas lidostu operators "Lietuvos oro uostai" (LTOU).
Kā informēja lidostu operatorkompānijas preses pārstāvis Tads Vasiļausks, ceturtdienas pēcpusdienā gaisa satiksmes kontrolieri saņēma informāciju par aizdomīga objekta lidošanu netālu no lidostas, tādēļ tās darbība tika apturēta.
Lidojumi tika apturēti uz 14 minūtēm, un pēc tam lidostas darbība atgriezās ierastajā ritmā.
Incidents ietekmēja četrus lidojumus, taču neviens reiss netika atcelts vai novirzīts. Līdzīgi lidostas traucējumi drona dēļ Viļņas lidostā fiksēti arī 9. un 11. septembrī. Šovasar Lietuvā no Baltkrievijas ielidoja divi droni, un tas ir izraisījis bažas par esošajiem gaisa telpas drošības pasākumiem.
Jau ziņots, 10 .jūlijā no Baltkrievijas ielidojis Krievijā ražots bezpilota lidaparāts "Gerbera", kas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā, un viena kilometra no robežas attālumā avarēja. Iestādes paziņoja, ka drons neradīja draudus sabiedrībai.
Jūlija beigās vēl viens drons lidoja no Baltkrievijas uz Lietuvu un avarēja militārajā poligonā Jonavas rajonā, aptuveni 100 kilometrus no robežas ar Baltkrieviju. Prokurori paziņoja, ka dronā bija sprāgstvielas.