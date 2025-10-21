No nākamā gada mainīsies pieslēgšanās VID sistēmai
Rūpējoties par iedzīvotāju un uzņēmēju datu aizsardzību un drošību, no 2026. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS) varēs pieslēgties tikai ar kādu no drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, piemēram, Smart-ID (kvalificētā versija), elektroniskā identifikācijas karte (eID), drošs elektroniskais paraksts (eParaksts vai eParaksts mobile) vai noteiktu internetbanku autentifikācija.
Savukārt VID izsniegto lietotājvārdu un paroli arī turpmāk būs tiesības izmantot tikai ārvalstniekiem, kam neveidojas tiesiska saite ar Latviju un nav iespēju saņemt ārvalstnieka eID karti, un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) lietotājiem muitas deklarāciju iesniegšanai.
Tādēļ visus pārējos EDS lietotājus, kas līdz šim izmantoja VID izsniegto lietotājvārdu un paroli, aicinām laikus sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām, lai no nākamā gada varētu izmantot kādu no minētajiem identifikācijas līdzekļiem:
- Smart-ID, elektroniskā identifikācijas karte (eID)
- drošs elektroniskais paraksts (eParaksts un eParaksts mobile).
Kā rīkoties privātpersonām (t. sk. saimnieciskās darbības veicējiem)
Privātpersonas (t. sk. saimnieciskās darbības veicējus), kas šobrīd izmanto VID izsniegto lietotājvārdu un paroli, aicinām laikus nodrošināt sev kādu no minētajiem drošajiem autentifikācijas līdzekļiem. Gadījumā, ja tas nav iespējams, aicinām savlaicīgi pilnvarot kādu citu uzticības personu (EDS lietotāju) savā vārdā iesniegt un saņemt dokumentus un informāciju, izmantojot savu EDS lietotāja kontu.
Pilnvaru var iesniegt gan elektroniski (EDS), gan klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. Pilnvarai nav jābūt notariāli apliecinātai. Pilnvaras paraugs pieejams VID tīmekļvietnē sadaļā “EDS” – “Iesniegumi un pilnvaras” – “Pilnvara elektroniski iesniegt deklarācijas un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā”.
Kā rīkoties ārpakalpojuma grāmatvežiem un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem
Ārpakalpojuma grāmatvežus un citus finanšu pakalpojumu sniedzējus aicinām pārliecināties par iespēju pieslēgties EDS ar kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem un par to, vai klienti ir reģistrējuši viņus kā savu EDS profilu lietotājus un pilnvarojuši sagatavot vai iesniegt dokumentus, ja tas nepieciešams.
Atgādinām, ka ikviens uzņēmējs var pilnvarot ārpakalpojuma grāmatvedi gan elektroniski (EDS), gan klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā. Pilnvarai nav jābūt notariāli apliecinātai.
Kādēļ paredzētas šādas izmaiņas
Minētās izmaiņas saistītas ar to, ka valsts informācijas sistēmu drošības politika paredz visās paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēmās ieviest lietotāju autentifikāciju tikai ar kvalificētiem autentifikācijas rīkiem. Arī VID kā elektronisko pakalpojumu sniedzējam, kurš šo pakalpojumu sniegšanai izmanto EDS, ir jānodrošina nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai novērstu iespējamas prettiesiskas darbības pret autentifikācijas apliecinājumu, un jānodrošina drošas lietotāju autentificēšanās prasībām atbilstoši personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi.
VID elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
VID elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā ikvienam – privātpersonām un uzņēmumiem – iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, VID adresētus iesniegumus, saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem nodokļu un muitas jomā.
Papildus dokumentu iesniegšanai EDS pieejami arī dažādi tiešsaistes pakalpojumi – elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa, izziņas publiskajiem iepirkumiem un dažādu veidu pārskati ar VID rīcībā esošajiem datiem, piemēram, informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli. EDS ir bezmaksas sistēma, kas pieejama 24/7 režīmā no jebkuras viedierīces un nodrošina datu drošību un precizitāti.
Šobrīd 99,1 % no VID pakalpojumiem ir pieejami elektroniski, izmantojot EDS vai ar to saistīto Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS) muitas saistību izpildei un pakalpojumu saņemšanai.
Plašāka informācija par EDS un tās sniegtajām iespējām pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Aktualitātes” – “Iedzīvotājiem” – “Elektroniskās deklarēšanas sistēma”. Plašāka informācija šeit.