Vācija paplašina misiju Polijas gaisa telpas aizsardzībai
Vācija paplašinās savu lomu Polijas gaisa telpas aizsardzības NATO misijā, pavēstīja Vācijas kanclera birojs, ar paziņojumu nākot klajā dienu pēc tam, kad Polijā bija ielidojuši vairāki Krievijas droni.
Berlīne paplašinās dalību alianses programmā "Air Policing", teikts paziņojumā.
Kā norādīja Vācijas Aizsardzības ministrija, tā divkāršos iesaistīto lidmašīnu "Eurofighter" skaitu līdz četrām un pagarinās to misiju par trim mēnešiem līdz gada beigām.
Programmas "Air Policing" mērķis ir uzturēt drošību dalībvalstu debesīs ar pastāvīgu reaktīvo iznīcinātāju klātbūtni, lai "ātri reaģētu uz iespējamiem gaisa telpas pārkāpumiem".
Sistēma tika pastiprināta gar NATO austrumu robežu pēc Maskavas 2014.gadā veiktās Krimas okupācijas un aneksijas.
Arī citas NATO dalībvalstis sniedz ieguldījumu šajā misijā. Nīderlandes premjerministrs Diks Shofs paziņoja, ka Nīderlandes iznīcinātāji F35 palīdzējuši notriekt dažus Krievijas dronus virs Polijas.
Vācija "pastiprinās atbalstu Ukrainai", cita starpā arī uzstājot, lai Eiropas Savienība "ātri pieņem stingru 19.sankciju paketi" pret Krieviju, teikts kanclera biroja paziņojumā.