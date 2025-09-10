ASV prezidents Donalds Tramps trešdien pirmo reizi publiski komentējis Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā.
Tramps par Krievijas dronu ielaušanos Polijas gaisa telpā: "Lūk, sākas!"
"Kāpēc Krievija ar droniem pārkāpj Polijas gaisa telpu? Lūk, sākās!" savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. Viņš nepaskaidroja, ko domājis ar pēdējo teikumu.
Baltais nams iepriekš paziņoja, ka Tramps seko līdzi jaunākajai informācijai par dronu ielaušanos Polijas gaisa telpā.
"Prezidents Tramps un Baltais nams seko līdzi ziņām no Polijas, un plānots, ka prezidents Tramps šodien runās ar [Polijas] prezidentu [Karolu] Navrocki," ziņu aģentūrai AFP atklāja kāda Baltā nama amatpersona.
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.