Virs Dānijas lielākās karabāzes atkal manīti neidentificēti droni
Naktī uz sestdienu atkal manīti neidentificēti droni virs Dānijas lielākās karabāzes, ziņo policija.
Neatpazīto dronu pārlidojumi kopš pirmdienas likuši vairākkārt slēgt Dānijas lidostas.
Kārupas karabāzes dežūrējošais virsnieks aģentūrai AFP apstiprināja, ka ap plkst.20.15 (21.15 pēc Latvijas laika) virs gaisa spēku bāzes manīts viens vai divi droni.
Viņš piebilda, ka policija nevarēja paskaidrot, no kurienes tie uzradušies, taču armija dronus nav notriekusi.
Incidenta izmeklēšanā policija sadarbojas ar armiju. Kārupas bāze izmanto Vidusjitlandes reģiona civilās lidostas skrejceļus, un tā tika uz neilgu laiku slēgta.
Kā ziņots trešdienas vakarā un ceturtdienas rītā droni tika manīti virs Olborgas, Esbjergas un Sendenborgas lidostām, kā arī virs Skridstrupas karabāzes.
Droni virs Olborgas lidostas tika manīti atkal ceturtdienas vakarā. Tas divkārt trešdien un ceturtdien lika Olborgas lidostu slēgt.
Savukārt pirmdienas vakarā dronu dēļ uz četrām stundām tika slēgta Kopenhāgenas lidosta.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ceturtdien paziņoja, ka valsts pakļauta hibrīduzbrukumam.
Lai gan policijai līdz šim nav izdevies noskaidrot vainīgos, Frederiksena norādīja, ka galveno apdraudējumu Eiropai šobrīd rada Krievija.
Dāņu mediji vēsta, ka šo incidentu laikā netālu no Dānijas teritoriālajiem ūdeņiem atradies Krievijas karakuģis "Aļeksandr Šabaļin".
Laikā, kad nācās slēgt Kopenhāgenas lidostu, netālu atradušies vēl vismaz trīs ar Krieviju saistīti kuģi, ziņo Dānijas televīzijas kanāls TV2.