"Stigma ap humpalām ir zudusi," uzskata Dārta
Dārta, kas iepērkas humpalās regulāri, norāda, ka bērnībā vienaudži kautrējās atzīt, ja viņiem kāds apģērba gabals bija iegādāts lietoto apģērbu veikalā un šo faktu no citiem slēpa. Tomēr šobrīd, viņasprāt, laiki ir mainījušies un aizspriedumi pret humpalām ir zuduši.
"Kad biju maziņa, mamma dažkārt nopirka drēbes humpalās, tomēr mēs, bērni, allaž centāmies šo faktu no citiem slēpt, jo tas netika uzskatīts par kaut ko stilīgu," Jauns.lv norāda Dārta. "Es teiktu, ka tagad vairs tā nav — ir parādījušies daudzi veikali un iepirkšanās platformas, kurās iespējams iegādāties lietotas drēbes. Un, ja es draugiem pasaku, ka esmu kaut ko iegādājusies humpalās, viņi izsaka komplimentus un priecājas, ka man izdevies atrast kaut ko vērtīgu."
Jautāta, vai viņas spilgtā stila dēļ nav grūtību atrast ko piemērotu lietoto preču veikalos, Dārta atbild, ka ir tieši pretēji. "Tur bieži var atrast īpašas lietas, kādas parastajos veikalos nemaz nav pieejamas. Citreiz tiešām paveicas — atrodu apģērbus no īpašiem zīmoliem vai arī kaut ko tādu, ko sen esmu meklējusi. Bet citreiz meklēšana noslēdzas ar to, ka izeju no veikala tukšām rokām — tā ir laimes spēle," atzīst Dārta
Uz jautājumu, kas ir "labākais ķēriens", ko izdevies atrast, viņa atbild: "Noteikti, ka tās ir korsetes". "Pirmkārt, tās ir grūti atrodamas, bet, ja arī izdodas tās atrast - tad tās maksā dārgi. Humpalās esmu atradusi vairākas — tās ir bijušas labā kvalitātē un izmaksājušas tikai dažus eiro."
Dārta piebilst, ka vārds "humpalas" ne vienmēr ir sinonīms vārdam "lēti". Piemēram, Rīgā ir vairāki "vintage" veikali, kā "NorthernGrip", u.c., kur cenas mēdz būt pat augstākas nekā parastajos veikalos. "Man šķiet, ka, ja precei pieliek vārdu 'vintage', cena uzreiz dubultojas," viņa smejot nosaka. Tomēr veikalos, kuros iepērkas viņa, vidēji apģērbs ir uz pusi lētāks nekā parastos veikalos.
Dārta atklāj, ka lietoto preču veikalos iepērkas apmēram reizi vai divas mēnesī — tad, kad ir atlaides vai vienkārši brīvāks brīdis. Jautāta, vai viņa parasti iepērkas viena vai kopā ar kādu draugu, jauniete atbild, ka dod priekšroku iepirkšanās vienatnē. "Parasti eju viena, jo, ja draugi atrod kaut ko, kas patīk arī man, es jūtos nelaimīga, ka neatradu to pirmā," viņa smejot nosaka.
Dārta atzīst, ka lielajā drēbju gūzmā, kas atrodas humpalās, ir iespējams apjukt, tāpēc viņa iesaka pirms iepirkšanās koncentrēties uz konkrētu mērķi — kādu konkrētu apģērba veidu, stilu vai krāsu. Dārta atzīst, ka stils ir svarīga viņas personības daļa un humpalas sniedz iespēju šo stilu izpaust. "Es uzaugu mazā pilsētā, kur man nebija īpaši daudz draugu. Kad pārcēlos uz Rīgu, satiku interesantus cilvēkus ar līdzīgām interesēm — viņiem patika tā pati mūzika, filmas un grāmatas kā man. Man toties patika viņu stils, un es padomāju — kāpēc gan es nevarētu viņiem līdzināties? Tagad stils ir kļuvis par daļu no manis, un domāju, ka daudzi mani pēc tā atpazīst."