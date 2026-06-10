Privātpersonām aizliedz filmēt Rīgas domes un komiteju sēdes
Privātpersonām turpmāk būs aizliegts filmēt galvaspilsētas domes un komiteju sēdes, paredz šodien Rīgas domes pieņemtais pašvaldības darba reglaments.
Reglamentā noteikts, ka sēdes audiovizuālo ierakstu un tiešraidi veic un publicē ar ieraksta un tiešraides veikšanai paredzētajām pašvaldības ierīcēm.
Vienlaikus filmēt būs atļauts domes deputātiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes darbiniekiem.
Aizliegumam pretojās opozīcijas deputāti, pārmetot, ko koalīcija baidoties no tautas. Opozīcijas neapmierinātību izsauca arī citas izmaiņas pašvaldības darba reglamentā.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) rosināja aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem.
"Pašvaldība domes un komiteju sēdēm nodrošina video translācijas, un tās ir brīvi pieejamas ikvienam pašvaldības tīmekļa vietnē," skaidroja vicemērs.
Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Tas kavē kvalitatīvu sēžu darbu un mērķtiecīgi pazemo citus klātesošos, uzskata Ratnieks.
"Vienīgais veids, kā izbeigt šo visatļautību, destruktīvo darbu un necieņu pret citiem, ir aizliegt izmantot personīgos tālruņus un kameras filmēšanai," norādīja politiķis.
Ratnieks uzskata, ka šādi netiks pārkāpti demokrātijas principi, jo domes un komiteju sēžu ieraksti ir visiem brīvi pieejami. Neraugoties uz ieceri aizliegt filmēšanu deputātiem, grozījumi reglamentā to neparedz.