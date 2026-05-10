Pūpols aicina vērtēt Rīgas domes finansējumu Latvijas pārstāvniecībai Venēcijas biennālē
Rīgas domes deputāts Ansis Pūpols paudis kritiku par Latvijas pārstāvniecību Venēcijas biennālē, norādot, ka pašvaldības budžeta līdzekļi piešķirti “cienīgai un jēgpilnai pilsētas pārstāvniecībai” starptautiskajā mākslas notikumā.
Sociālajā tīklā “X” Pūpols raksta, ka gadījumā, ja Latvijas delegāti pašvaldības finansējumu izmanto “kreisajām propalestīnas politiskajām aktivitātēm” pret Latvijas sabiedroto Izraēlu, Rīgas domei nekavējoties būtu jālemj par finansējuma apturēšanu projektam un jau iztērētās naudas piedziņu.
Ieraksta noslēgumā Pūpols tieši vērsās pie Rīgas domes priekšsēdētāja Dāvja Stalta, aicinot viņu rīkoties.
Reaģējot uz Pūpola aicinājumu, Rīgas domes priekšsēdētājs Dāvis Stalts aicinājis “necelt paniku”, norādot, ka konkrētais notikums bijusi Venēcijas mākslinieku kopīga akcija, kurā piedalījusies daļa Eiropas mākslas vides pārstāvju un biennāles darbinieku. Pēc Stalta teiktā, akcijas laikā viena diena biennālē daļēji tikusi apturēta, tostarp arī Latvijas paviljona darbība, tomēr Latvijas mākslinieki proPalestīnas piketos faktiski neesot piedalījušies.
Stalts skaidroja, ka laikā, kad notikuši proPalestīnas piketi, Latvijas pārstāvji atradušies Rīgas pieņemšanā, kuru organizējis Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.
Vienlaikus Stalts plašāk komentēja arī mākslas finansēšanas vidi, norādot, ka mākslas projekti nereti tiek finansēti no valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citiem avotiem, bet privātais mecenātisms Latvijā, viņaprāt, ir nepietiekams. Viņš arī pauda kritiku par daļu Eiropas mākslas vides ideoloģisko ievirzi.
Rezumējot Stalts norādīja, ka proPalestīnas akcija, viņa ieskatā, bijusi vietējo un Rietumeiropas kreisi noskaņotu mākslas aprindu iniciēta, ar kuru Baltijas valstu pārstāvjiem praktiski neesot bijis sakara. Pēc viņa teiktā, Latvijas pārstāvji tajā laikā bijuši iesaistīti ar pret Krieviju vērstās aktivitātēs.
Pūpola reakcija seko pēc tam, kad 6. maijā Venēcijā aptuveni 200 cilvēku piedalījās organizācijas “Art Not Genocide Alliance” rīkotā protesta akcijā 61. Venēcijas mākslas biennāles atklāšanas laikā, protestējot pret Izraēlas paviljona klātbūtni un nesot plakātus ar saukļiem “Stop genocide” un “No artwashing genocide”.