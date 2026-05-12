Rīgas domes deputāti izvicina dūres kameru priekšā - centrā atkal Brēmanis
Rīgas domes Īpašumu komitejas sēdē deputātu strīds šodien izvērtās fiziskā konfliktā.
Komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par vecā ūdenstorņa Gaujas ielā 21 nodošanu Čiekurkalna attīstības biedrībai.
Domes deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) sāka iztaujāt biedrības pārstāvjus par viņu līdz šim paveikto un plāniem attiecībā uz ūdenstorni.
Jau no pirmajiem deputāta jautājumiem izveidojās saspīlēta gaisotne un Brēmanim, kurš ne tikai uzdeva jautājumus, bet arī komentēja sniegtās atbildes, vairākkārt tika izteikts aicinājums nepazemot uzaicinātos biedrības pārstāvjus.
Mūsu frakcijas deputāts @spunde beidzot parādīja dzērājam Brēmanim, kur vēži ziemo!— Ansis Pūpols (@AnsisPupols) May 12, 2026
Kaspar!
Tu esi malacis!
Video: Jevgēņija Šafraneka#LikumsUnKārtība pic.twitter.com/htE3PnaBoa
Vienā brīdī neizturēja deputāts Kaspars Spunde (NA), kurš metās Brēmanim virsū, nogāza viņa telefona statīvu, kas bija novietots notikušā filmēšanai, izteica apvainojumus, piemēram, "nelietis", "pazemo sievietes".
Brēmanis neatbildēja Spundem, tikai paķēra savu telefonu un filmēja Spundes agresīvo rīcību un provocēja ar dažādiem izsaucieniem.
Tikmēr Brēmaņa frakcijas biedrs Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ), kurš nav šīs komitejas loceklis un atradās sēžu galdam otrā pusē, strauji pielēca kājās un metās virsū Spundem, kurš no šī agresīvā skrējēja atkāpās.
Fiziskais konflikts aprobežojās ar grūstīšanos un deputāti nenonāca līdz dūru izvicināšanai.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), kurš centās deputātus nomierināt un konfliktu pārtraukt, norādīja, ka Brēmaņa rīcība, no pirmā jautājuma sākt pazemot biedrības biedrus, bija nepieņemama.
Konflikta pārtraukšanai tika izsaukta pašvaldības policija.
Lai gan komitejas sēdē vairākums deputātu nenobalsoja par ūdenstorņa nodošanu biedrībai, tomēr šis jautājums tiks virzīts izskatīšanai domes sēdē.
Kā debatēs pēc balsojuma atzina Spunde, viņš nelepojas ar notikušo un piebilda, ka, iespējams, "nospēlējušas latgaļu asinis".
Spunde norādīja, ka viņš kā bijušais Čiekurkalna attīstības biedrības biedrs balsojumā par ūdenstorņa nodošanu biedrībai atturējās.