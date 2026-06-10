Latvijas Nacionālās bibliotēkas Meditācijas telpa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Meditācijas telpa turpina piedāvāt iknedēļas nodarbības, kā arī ir pieejama individuālām praksēm un apcerēm.
FOTO: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejama Meditācijas telpa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Meditācijas telpa turpina piedāvāt iknedēļas nodarbības, kā arī ir pieejama individuālām praksēm un apcerēm.
Ierosmes no klusuma dzīlēm – tā ir Meditācijas telpas būtība, kur ar meditāciju iespējams sastapties divās nozīmēs: pirmkārt, kā ar dziļu apceri par cilvēkam būtiskajiem jautājumiem, un, otrkārt, kā ar garīgu praksi, kas vieno ķermeni, elpu un prātu.
Jau astoto gadu trešdienu vakaros norisinās Meditācijas telpas regulārās iknedēļas nodarbības, kas ietver priekšlasījumus, sarunas un meditācijas praksi. Nodarbībām var sekot līdzi arī LNB Meditācijas telpas YouTube kanālā.
Meditācijas prakses ir piemērotas gan pieredzējušiem meditētājiem, gan iesācējiem, un nodarbību vadītāji parasti atgādina meditācijas prakses visvienkāršākos pamatus. Atsevišķas nodarbības tiek pilnībā veltītas meditācijas praksei.
Meditācijas telpa atrodas LNB 4. stāvā un ir atvērta bibliotēkas darba laikā.