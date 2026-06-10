Skandāls Rīgas domē: digitālās aģentūras direktors pieķerts, lādējot privāto auto par nodokļu maksātāju naudu
Pret Rīgas digitālās aģentūras direktoru Arni Gulbi sākta disciplinārlieta par pašvaldības elektrības izmantošanu personīgā auto uzlādei, secināms no galvaspilsētas domes vadības trešdien domes sēdē paustā.
Deputāti sēdē apstiprināja Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras un Rīgas digitālās aģentūras 2025. gada publiskos pārskatus. Par abu aģentūru darbību un rezultātiem izskanēja daudz jautājumu no opozīcijas. Izskanēja arī aicinājumi aģentūras likvidēt un pievienot kādam no departamentiem.
Tāpat opozīcijas pārstāvji vairākkārt apgalvoja, ka Gulbis ir izmantojis aģentūras infrastruktūru un pieslēgumu, lai uzlādētu savu personīgo automašīnu. To, ka šādas darbības ir veicis, atzina arī pats Rīgas digitālās aģentūras direktors.
Pēc Gulbja atzīšanās opozīcijas pārstāvji mudināja pašvaldību atbrīvot viņu no amata un vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) atzina, ka pret Gulbi maija beigās sākta disciplinārlieta, taču plašākus komentārus nesniedza.