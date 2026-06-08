Aicina iepazīt topošā Bērnu muzeja telpas
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs (PSMVM) ielūdz uz topošā Bērnu muzeja ēkas atklāšanu Ukrainas Neatkarības ielā 1, Rīgā, 17. jūnijā plkst. 9.00.
VNĪ noslēgusi vēsturiskās MVM ēkas piebūves rekonstrukciju, pielāgojot telpas topošā Bērna muzeja vajadzībām. Bērnu muzejs darbību sāks 2027. gada pavasarī, un tā būs īpaši sākumskolas vecuma bērniem radīta ekspozīcija, laboratorijas klase un nodarbību programma, kas ļaus izzināt dzīvības procesus un veselību kā cilvēkus un ekosistēmas vienojošu lielumu.
Mediju pārstāvji aicināti uz telpu atklāšanu un ekskursiju ar ieskatu Bērnu muzeja ekspozīcijas izstrādē. Programmā:
1. Svinīgā atklāšana: Piedalās veselības ministrs Hosams Abu Meri, PSMVM direktors Kaspars Vanags, "Swedbank" valdes locekle, Finanšu pārvaldes vadītāja Līga Šķendere, arhitekte Brigita Bula un VNĪ valdes locekle Jeļena Gavrilova.
2. Ekskursija atjaunotajās telpās: Ekskursija pa ēku, kurā būs iespējams uzzināt par ēkas rekonstrukciju un izstrādē esošo Bērnu muzeja ekspozīciju.
Pieteikšanās: mediju pārstāvji aicināti apstiprināt dalību pasākumā līdz 15. jūnija plkst. 14.00, rakstot uz e-pastu: komunikacija@vni.lv.
Par MVM un Bērnu muzeju
MVM veido izpratni par rūpēm kā ilgtspējīgas sabiedrības pamatu. Balstoties uz dzīvības un sociālo zinātņu pētījumiem un kultūrvēstures liecībām, muzejs runā ar plašu auditoriju par veselību kā mainīgu priekšstatu kopumu. MVM paspārnē top arī Latvijas nākotnei un sabiedrības veselībai nozīmīgs projekts – veselības pratības veicināšanai veltīts Bērnu muzejs. Topošā Bērnu muzeja mērķis ir veicināt 6–12 gadus vecos bērnos izpratni par dzīvības procesiem, veselību un ķermeni, nostiprinot veselīgus ieradumus un empātijā balstītas sociālās iemaņas.
Par VNĪ
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vadībā patlaban tiek īstenoti 110 projekti ar kopējām investīcijām 410 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 411 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst ēkas 979 tūkstošu m2 platībā, kā arī zeme zem ēkām 6,27 miljonu m2 platībā, un 3 203 zemes īpašumiem ar kopējo platību 8.94 miljonu m2 platībā. 2024.gadā VNĪ jau ceturto reizi saņēma Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta “Ilgtspējas indeksa” platīna godalgu, apliecinot nemainīgi augstu pārvaldības un uzņēmuma darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.