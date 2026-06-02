Foto: Pēteris Gertners/ Saulkrastu novada pašvaldība
Šodien 09:11
Saulkrastos īpašā pasākumā sumina 2025. gadā dzimušos bērniņus un viņu vecākus
Aizvadītajā nedēļas nogalē Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā svinīgā pasākumā "Saulkrastu mazulis 2025" suminātas ģimenes, kurās 2025. gadā piedzimuši bērni, informē pašvaldība.
Saskaņā ar pašvaldības datiem, 2025. gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 41 dzimšanas reģistra ieraksts, savukārt kopējais jaundzimušo skaits, kuriem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, pērn sasniedzis 63 bērnus.
Jau otro gadu pēc kārtas pašvaldība jaundzimušos sveic, pasniedzot īpaši veidotu piemiņas kastīti bērna pirmo lietu glabāšanai, kā arī mīksto rotaļlietu un saldumus vecākiem. Dāvanas mazuļiem pēc pašvaldības pasūtījuma veidojuši vietējie novada uzņēmēji – Sējas pagasta uzņēmums "Kreder Factory" un SIA "Abeamus".
Pašvaldība aicina ģimenes, kuras nevarēja ierasties uz svinīgo pasākumu, savas dāvanas saņemt Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā Raiņa ielā 8.