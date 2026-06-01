Zviedrijā aicina vecākus likt mieru telefoniem un pievērsties bērniem
Zviedrijas Sabiedrības veselības aģentūra pirmdien aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Aģentūra norādīja, ka jaunie ieteikumi balstīti pētījumos par ekrāna lietošanas ietekmi.
Kopš 2024. gada aģentūra ieteikusi vecākiem padomāt par viedtālruņu lietošanu bērnu klātbūtnē, bet tagad tā nākusi klajā ar konkrētākiem ieteikumiem. "Nolieciet malā savu telefonu, kad esat kopā ar bērnu. Lietojiet to tikai tad, ja jums tas ir nepieciešams, vai arī tad, kad to izmantojat kopā," teikts Zviedrijas Sabiedrības veselības aģentūras paziņojumā.
Aģentūra arī mudināja vecākus pašiem veidot "veselīgus ekrāna lietošanas paradumus", piebilstot, ka tas ietekmēs arī bērnu paradumus. Pētījumi liecina, ka to vecāku bērniem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem, ir lielāka iespēja attīstīt līdzīgus ieradumus, norādīja aģentūra.
Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda.
"Bērnus ietekmē ne tikai tas, ko pieaugušie saka, bet arī tas, ko pieaugušie dara. Tāpēc nelielas izmaiņas ikdienā var ietekmēt gan mijiedarbību tagadnē, gan paša bērna paradumus laika gaitā," skaidroja aģentūra.
Zviedrija pēdējos gados centusies samazināt laiku, ko bērni pavada pie telefoniem. Janvārī valdība paziņoja, ka aizliegs viedtālruņus skolās bērniem līdz devītajai klasei.