Rīgā pirmo reizi norisināsies laikmetīgās dejas festivāls "HOROS"
Divos vasaras vakaros – 30. un 31. jūlijā – kultūras telpā "Hanzas perons" pirmo reizi Rīgā norisināsies laikmetīgās dejas festivāls "HOROS 2026". Šogad ar vadmotīvu "Starp cilvēkiem. Kas paliek" festivāls piedāvās četras Latvijas un ārvalstu mākslinieku izrādes.
"HOROS 2026" pievērsīsies mūsdienu cilvēka starpstāvokļiem ģeopolitiskās nestabilitātes apstākļos, jo mēs nedzīvojam karā, bet vairs nedzīvojam arī mierā. Šo trauslo līdzāspastāvēšanu raksturo nepārtraukta spriedze, informācijas pārbagātība un emocionāla pieredze, ko ne vienmēr iespējams ietērpt vārdos. Festivāls aicinās šo spriedzi piedzīvot un atpazīt caur ķermeni – kustību, ritmu, atkārtojumu un deju, lai palīdzētu noenkuroties tagadnē.
Festivāla programma veidota kā dejas izrāžu ceļojums cauri politiski sociālām tēmām un ķermeniskām refleksijām. Tā pēta mūsu spēju veidot attiecības ar otru cilvēku, telpu, skatītāju, laiku un pašiem ar sevi. Darbi nepiedāvās vienkāršas atbildes, bet fiksēs stāvokļus, sajūtas un pieredzes, ļaujot skatītājam tajās atpazīt sevi un laikmetu, kurā dzīvojam.
“Šī gada festivāls remdē, mierina un izgaismo mūsdienu cilvēka starpstāvokļus. Uzkrātā emocionālā spriedze meklē citu – ķermenisku – izpausmes veidu. Dejā mēs rekonstruējam stabilitātes un normalitātes sajūtu, lai spētu pastāvēt līdzās nemieram,” festivāla ieceri raksturo tā veidotāji, dejas organizācijas Tuvumi vadītāji Ieva Gaurilčikaitė Sants un Krišjānis Sants.
30. jūlijā festivālu atklās Ērika Eriksona (Zviedrija) un Krišjāņa Santa (Latvija) izrāde Vērpete, kas pirmizrādi piedzīvoja 2015. gadā festivālā Homo Novus un saņēma Spēlmaņu nakts balvu kā gada sasniegums laikmetīgajā dejā. Tai sekos Agnietes Lisičkinaites (Lietuva) un Ihara Šuhaļejava (Baltkrievija/Polija), izrāde Clap & Slap, kas pēta spriedzi Austrumeiropā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
31. jūlijā skatītāji aicināti uz Ērika Eriksona (Zviedrija) izrādi Veseris – meditatīvu darbu par laiku kā fizisku pieredzi. Festivālu noslēgs Salkas Ardālas Rozengrenas (Zviedrija) izrāde Ilgstošās figūras, kas ir maiga un pulsējoša dejas un mūzikas pieredze, kas balstīta pāru dejas tradīcijā un iedvesmojusies no Lindy Hop, slow drag un agrīnā jazz deju principiem.
Biļetes uz izrādēm un visa festivāla vai dienas abonementus iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un bilesuparadize.lv.
Par laikmetīgās dejas festivālu HOROS
Festivāls HOROS (nosaukums aizgūts no grieķu vārdiem χορός un χώρος – deja un telpa) ir dejas organizācijas Tuvumi iniciēts un vadīts laikmetīgās dejas festivāls, kura mērķis ir veicināt laikmetīgās dejas attīstību Latvijā. Kopš 2022. gada festivāls notika Aizputē, bet šogad viesosies Rīgā. Tā ietvaros notikušas Latvijas un ārvalstu mākslinieku viesizrādes, kā arī mākslinieku rezidences jaundarbu radīšanai. HOROS piedalījušies starptautiski atpazīstami mākslinieki no Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas, Polijas, Islandes, Grieķijas un Francijas.