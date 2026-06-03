Ričards Gīrs viesojas Latvijā
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Trīs naktis svīdu aukstiem sviedriem! Inese Vaikule atklāj, ka bijusi panikā pirms tikšanās ar Ričardu Gīru
"Radio SWH" personība Inese Vaikule sociālajos tīklos dalījusies ar ārkārtīgi atklātu un emocionālu stāstu par gatavošanos sarunai ar Holivudas leģendu Ričardu Gīru.
Žurnāliste neslēpj, ka sākotnēji izjutusi tik lielas bailes un nepārliecinātību par saviem spēkiem, ka bijusi gatava no šīs unikālās iespējas atteikties. Tomēr tikšanās ar pasaulslaveno aktieri izvērtusies par neaizmirstamu, iedvesmojošu un patiesi sirsnīgu pieredzi.
Kā atzīst Vaikule, ir dienas, kuras ir tik spilgtas, ka jau to tuvums vien liek mazliet bailēs aizžmiegt acis.
Viss sācies pirms aptuveni divām nedēļām, kad "Radio SWH" vadītājs Jānis Šipkēvics uzaicinājis viņu savā kabinetā un paziņojis, ka žurnālistei būs jāintervē tieši Ričards Gīrs.
"Es domāju, ka tas ir joks. Kā gan var noticēt domai, ka aktieris, kurš 90. gadu sākumā apbūris turpat visas pasaules sievietes, tai skaitā arī mani, var ienākt pa 'Radio SWH' durvīm un nosēsties pretim!" savās sajūtās dalās Vaikule. Šī vēsts radījusi pamatīgu stresu.
Kolēģu atbalsts un izšķirošais zvans
Žurnāliste atzīstas, ka bijusi viena soļa attālumā no padošanās: "Biju tuvu tam, lai ietu un teiktu – tas nav manos spēkos..." Tomēr izšķirošs izrādījies apkārtējo kolēģu sniegtais atbalsts. Uzzinot par Vaikules bažām, kolēģis Nauris Brikmanis iedevis savas Lielbritānijā dzīvojošās māsas Ilzes tālruņa numuru, aicinot piezvanīt un vienkārši parunāt angliski.
Šis zvans un iedrošinājums devis nepieciešamo grūdienu, lai nepadotos.
"Mēs, sievietes, tik bieži nobīstamies no lielām iespējām un mēdzam pašas paiet malā, jo mums liekas, ka kāds cits to var izdarīt labāk. Bet bailes ir dabiskas, un tās ir visiem," spriež Vaikule, aicinot ikvienu spert drosmīgus soļus un "dzīvot dzīvu dzīvi".
Gīrs solījis Rīgā atgriezties kopā ar ģimeni
Pati intervija izvērtusies par absolūti brīnišķīgu pieredzi. Vaikule Ričardu Gīru raksturo kā ļoti sirsnīgu, atklātu, vienkāršu un dziļu savās pārdomās.
Holivudas aktieri apbūrusi gan Rīga, gan tās cilvēki. "Viņš solīja atbraukt vēl kādreiz, varbūt pat ar visu ģimeni. Un es viņam noticēju!" sajūsmu neslēpj žurnāliste, piebilstot, ka Gīra vēlme savu pasaules slavu izmantot jēgpilniem mērķiem un iestāties par taisnīgumu ir mūsdienās reta, bet ārkārtīgi magnētiska īpašība.
Skanēs aktiera mīļākās dziesmas
Klausītāji un skatītāji šo īpašo sarunu varēs baudīt jau šo piektdien "Radio SWH" ēterā un "SWH TV". Intervijai būs arī kāda unikāla muzikāla nianse – tajā skanēs Ričarda Gīra mīļākās dziesmas, kuras viņš pats izvēlējies.
Noslēgumā Vaikule aicina ikvienu atrast laiku un noskatīties jauno dokumentālo filmu "Laimes gudrība" ("Wisdom of Happiness"), kuras viens no producentiem ir tieši Gīrs. Žurnāliste ir pārliecināta, ja sabiedrība biežāk ieklausītos tajā, ko tik personīgi un silti stāsta Viņa Svētība Dalailama XIV, mēs visi dzīvotu pavisam citā, daudz laimīgākā pasaulē.