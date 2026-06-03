Vienu no pasaules vadošajiem virusologiem tur aizdomās par vīrusu kontrabandu no Āfrikas
Viens no pasaulē vadošajiem virusologiem, kurš Covid-19 pandēmijas laikā kļuva par atzītu starptautisku ekspertu, ir nonācis ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) un Tieslietu ministrijas redzeslokā. Viņu un viņa kolēģi tur aizdomās par bīstamu vīrusu, tostarp pērtiķu baku, nelegālu ievešanu no Āfrikas.
Kā vēsta vācu izdevums "Bild", 53 gadus vecais nīderlandiešu izcelsmes pētnieks Vinsents Minsters un viņa 38 gadus vecais kolēģis Klods Kve tika aizturēti un nopratināti Detroitas lidostā jau šā gada janvārī. Robežsargiem radās aizdomas, kad deklarēto diagnostikas iekārtu un testu vietā zinātnieku čemodānā tika atrasts putuplasta kastēs iepakots sūtījums ar 113 ampulām.
Pērtiķu bakas un DNS paraugi
FIB izmeklēšanā atklājies, ka 17 no atrastajām ampulām saturēja inaktivētu pērtiķu baku vīrusu, vienā atradās vējbaku ierosinātājs Varicella-Zoster, bet vēl divās – cilvēka DNS paraugi. Līdz šim brīdim ir rūpīgi pārbaudītas tikai 20 no 113 atrastajām ampulām, tāpēc pilns kontrabandas apmērs joprojām nav līdz galam skaidrs. Izmeklēšanas detaļas atklātībā nonākuši tikai tagad, publiskojot oficiālās apsūdzības.
Zīmīgi, ka Minsters nav ierindas zinātnieks – viņš vada vīrusu ekoloģijas pētnieku grupu prestižajā ASV Nacionālo veselības institūtu (NIH) Rocky Mountain laboratorijā Montānas štatā. Zinātnieks ir publicējis neskaitāmus augsta līmeņa pētījumus par Ebolas vīrusu, MERS, gripu un SARS-CoV-2. Koronavīrusa pandēmijas laikā viņš bija viens no atpazīstamākajiem un citētākajiem starptautiskajiem ekspertiem. Otrs aizdomās turamais strādā kā pētnieks viņa komandā.
"Es tā daru visu laiku"
ASV Tieslietu ministrija tur zinātniekus aizdomās par bioloģisko paraugu nelegālu ievešanu un apzinātu melošanu varasiestādēm. Joprojām nav skaidrs, kāpēc pieredzējušie pētnieki izvēlējās riskēt un neieveda šos materiālus atbilstoši noteiktajai likumdošanas un drošības kārtībai.
Turklāt pētnieka attieksme lidostā nav liecinājusi par nožēlu. Kā norāda izmeklētāji, kad zinātniekam uzdoti jautājumi par trūkstošajiem pavaddokumentiem un atļaujām, viņš atbildējis diezgan vienaldzīgi, paziņojot, ka "tā darot visu laiku".