Francijas varasiestādes aizturējušas Krievijas "ēnu flotes" tankkuģa kapteini
Francijas varasiestādes aizturējušas Krievijas "ēnu flotes" tankkuģa "Tagor" kapteini, Krievijas pilsoni, trešdien paziņojusi prokuratūra.
Jau vēstīts, ka kuģis "Tagor" tika aizturēts svētdienas rītā Atlantijas okeāna starptautiskajos ūdeņos pēc tam, kad kuģa kapteinis atteicās pakļauties Francijas varasiestāžu rīkojumiem. Francijai šajā operācijā palīdzēja Lielbritānija un citi partneri.
"Tagor" ir ceturtais Krievijas "ēnu flotes" tankkuģis, ko Francija aizturējusi kopš septembra.
Kuģis otrdien piestāja Francijas ostā Bretaņā, un kapteinis tika aizturēts. Viņam draud līdz gadam ilgs cietumsods un 150 000 eiro sodanauda, atklāja prokuratūra. Kuģa īpašniekam, kas vēl tiek identificēts, draud līdzīgs sods.
"Tagor" tiek turēts aizdomās par Krievijas vai Irānas naftas pārvadāšanu un ir saistīts ar naftas pārvadājumu magnātu Mohamadu Hoseinu Šamhani. Viņa tēvs Ali Šamhani bija Irānas bijušā augstākā līdera Ali Hamenei padomnieks.
Saskaņā ar Francijas varasiestāžu sniegto informāciju "Tagor" izbrauca no Murmanskas un bija ceļā uz Kamerūnu. Kuģim bija viltoti Kamerūnas reģistrācijas dokumenti.
Aprīlī Francija paziņoja par plānu divkāršot sodus kuģiem, kas slēpj savu izcelsmi vai atsakās pakļauties rīkojumiem.
"Ēnu flotes" kuģi bieži maina karogus vai izmanto nederīgas reģistrācijas, lai izvairītos no izsekošanas. Eiropas Savienības sankcijām pakļauti teju 600 kuģi, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir Krievijas "ēnu flotes" daļa.