Lielformāta foto izstāde par ēkas dzīvi gan tās pirmsākumos, gan pārbūves dažādos periodos oficiāli tika atklāta 13.augustā. Atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs, Pillar Development valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis, arhitektu biroja Sudraba Arhitektūra vadošais arhitekts Reinis Liepiņš un Hanzas Perona vadītāja Ieva Irbina.

“Hanzas Peronu veidojām kā magnētu visai New Hanza teritorijai. Jaunajā ēkā ir padomāts par katru detaļu un niansi, lai tā būtu ēka ar augstvērtīgu arhitektūru un dizainu – kultūras notikumu vieta, ar kuru Latvijai lepoties arī starptautiski. Ēkas projektēšanā, būvniecībā, būvdarbu uzraudzībā un citos svarīgos darbos bija iesaistīti 60 sadarbības partneri, Latvijas uzņēmumi, un tajā investēti vairāk nekā 11 miljoni eiro,” atklāšanā uzsvēra Pillar Development valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Pillar Development valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis Hanzas perona atklāšanā. (Foto: Publicitātes)

“Hanzas Perons nav tikai kultūras ēka. Tas ir simbols. Simbols man personīgi, simbols visiem ABLV un Pillar darbiniekiem. Ar šo paveikto darbu, kur mēs ieguldījām ne tikai naudu, bet arī daļu no savas sirds, mēs gribam vēlreiz apliecināt, ka es un mana komanda vienmēr ir rūpējusies par investīcijām Latvijai, par investīcijām Latvijas biznesā un tagad – arī kultūrā. Vēl svarīgāk: šis projekts, neskatoties uz visu notikušo, parāda mūsu patieso vēlmi un gribu, ar kuru strādājām visus šos 25 gadus. Šis darbs parāda mūsu vīziju, kuru plānojām īstenot un kuru tagad turpināsim īstenot, cik vien tas būs atkarīgs no mums, “ teica Bernis.

“Katrs jauns un kvalitatīvs objekts Latvijas kultūras dzīvē ir vērā ņemams ieguvums, iespēju paplašināšanās un jaunu ideju ienākšana. Ar privātu iniciatīvu tapušais Hanzas Perons ierakstīs ne tikai spilgtu akcentu Rīgas kultūrainavā, bet noteikti kļūs par lielisku platformu visplašākajam kultūras norišu spektram,” atzīmēja kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs pauda gandarījumu, ka “Rīgā ir atjaunota vēl viena kultūrvēsturiskā būvmantojuma ēka, kas kļūs par telpu jauniem notikumiem pilsētā. Notikumiem, kuri aicinās gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus satikties. Un, manuprāt, šai savstarpējai saskarsmei šobrīd ir nozīmīga loma, jo tā vienos radīt mūsdienīgus kultūras notikumus, kas kļūs par mūsu pilsētas turpmākās vēstures liecībām. Un ir lieliski, ka tam visam ir radīta jauna un kvalitatīva telpa.”

Arī arhitektu biroja Sudraba Arhitektūra vadošais arhitekts Reinis Liepiņš norādīja, ka "Rīgas preču stacijas ēkas pārtapšana jaunā kultūras būvē ir ievērojams notikums Latvijas kultūras dzīvē. Hanzas Perons ir kā rezultāts pasūtītāja vēlmei dāvināt Rīgai jaunu, kvalitatīvu kultūras būvi šajā jaunajā pilsētas daļā un būvnieku, arhitektu, spējai šo ideju realizēt augstā līmenī. Aicinu iepazīt Hanzas Peronu, novērtēt vēsturiskās un jaunās arhitektūras mijiedarbību, apmeklējot kādu no jaudīgajiem kultūras pasākumiem šī gada rudenī. Tiekamies Hanzas Peronā!"

Jau šobrīd Hanzas Peronā izziņoto pasākumu vidū ir starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, projekta Nogaršo Latviju noslēgums, dažādu mākslinieku koncerti un performances, Digital Freedom festivāls, nekustamā īpašuma BREL forums un daudzi citi. Tas apliecina šīs ēkas daudzpusību un iespējas. Par visiem izziņotajiem pasākumiem Hanzas Peronā var uzzināt www.hanzasperons.lv.

Hanzas Perons ir kādreizējā Rīgas preču stacijas noliktavas ēka New Hanza teritorijā, kas pārvērsta par jaunu kultūras telpu — modernu un funkcionālu vietu koncertiem, skatuves mākslai, konferencēm un citiem pasākumiem. Tā ir viena no dažām ēkām, kas saglabājusies New Hanza teritorijā, liecinot par nozīmīgu Rīgas tirdzniecības un rūpniecības attīstību 20. gadsimta sākumā.

Ēkas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2017. gada septembrī, bet ekspluatācijā tā nodota 2019. gada jūlijā. Projekta autors ir arhitektu biroja Sudraba Arhitektūra vadošais arhitekts Reinis Liepiņš, projektu attīstīja uzņēmums Pillar Development, tā autoruzraudzību veica Pillar Architekten, SIA, bet ģenerāluzņēmēja funkcijas pildīja Pillar Contractor, SIA.