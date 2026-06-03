Haoss Portugālē: streika dēļ atcelti simtiem avioreisu, traucēta slimnīcu un skolu darbība
Portugālē streika dēļ trešdien atcelti simtiem avioreisu, traucēta sabiedriskā transporta, slimnīcu un skolu darbība.
24 stundu streiku organizēja lielākā arodbiedrību apvienība CGTP, lai protestētu pret valdības ierosinātajām reformām, kas, kā bažījas arodbiedrības, negatīvi ietekmēs strādājošos.
Saskaņā ar lidostu operatora ANA sniegto informāciju streika dēļ aviosabiedrības atcēla aptuveni 45% no 1500 trešdien plānotajiem lidojumiem Portugāles lidostās. Streika dēļ tika slēgtas arī 38% līdz 45% skolu. Traucēta tika arī slimnīcu darbība.
Lisabonā visas metro stacijas bija slēgtas, bet autobusi kursēja.
Demonstrācijā Lisabonā sapulcējās simtiem cilvēku. Viens no protestētājiem ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka streiks ir signāls valdībai un parlamentam, ka nepieciešams palēnināt reformu gaitu. "Ir pienācis laiks apturēt darba kodeksa reformu. Tas, kas likts uz galda, ir ļoti slikti darba ņēmējiem," otrdien uzsvēra CGTP ģenerālsekretārs.
Arodbiedrības ir sašutušas par valdības mēģinājumu vienkāršot strādājošo atlaišanas procedūras, pagarināt uz noteiktu laiku noslēgto līgumu darbības ilgumu un palielināt minimālo pakalpojumu apjomu, kādu nepieciešams nodrošināt streika laikā.
Valdība apgalvo, ka šīs nodarbinātības reformas paredzētas, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un nodrošinātu strādājošajiem lielākas algas.
Pagājušā gada decembrī arodbiedrības organizēja pirmo vispārējo streiku Portugālē 12 gadu laikā, arī protestējot pret šīm reformām.