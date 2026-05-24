Drīdža ezerā pabeidz uzsprāgušā drona meklēšanu
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) noslēguši meklēšanas darbus Drīdža ezerā Krāslavas novadā, Kombuļu pagastā, kur sestdienas rītā iegāzies un denotējis drons, pavēstīja NBS pārstāvis Roberts Skraučs.
NBS pārstāvis norādīja, ka drons bija sadalījies vairākās nelielās daļās, un svētdien pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts.
Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas.
Piekļuve ezeram vairs nav ierobežota.
Valsts policija (VP) sestdien ap plkst. 8 saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīdža ezerā, kur saskarē ar ūdeni tas detonējis. Notikumā nav cietušu personu.
Notikuma vietā tika atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas. Plašās teritorijas apsekošanā tika iesaistīti papildspēki, tostarp papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un NBS.
NBS aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojam Latvijas teritorijā, tādēļ netika izsūtīts šūnapraides paziņojums.
Par notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 10. nodaļu - noziegumi pret valsti.
Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.