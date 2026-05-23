Dridža ezerā Krāslavas novadā sestdienas rītā iegāzies drons.
Šodien 14:19
Drons Dridža ezerā: kāpēc šoreiz netika izsūtīts šūnapraides paziņojums?
Šodien, 23. maijā, Dridža ezerā Krāslavas novadā iegāzās un detonēja drons, taču vietējie iedzīvotāji nesaņēma šunapraides paziņojumu par ielidojušu dronu Latvijas gaisa telpā.
Kā informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS), sensori nav fiksējuši dronu ielidojam Latvijas teritorijā. Tāpēc arī nav izsūtīts šūnapraides paziņojums.
Jau ziņots, ka šodien ap plkst. 8 VP saņemta informācija no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Dridža ezerā, Krāslavas novadā, Kombuļu pagastā, kur saskarē ar ūdeni tas detonējis. Notikumā nav cietušu personu.
Policija nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu un sāka tās apsekošanu. Notikuma vietā ir atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas.
Apsekojamā teritorija ir plaša, tādēļ notikuma vietas apskatei piesaistīti papildspēki, tostarp piesaistīts papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un Nacionālie bruņotie spēki.