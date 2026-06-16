Latvijas galda hokejistiem medaļu birums Eiropas čempionātā Vācijā
No 12. līdz 14. jūnijam Vācijas pilsētā Lārā norisinājās Eiropas čempionāts galda hokejā, kur Latvijas izlase kārtējo gadu demonstrēja ļoti augstus sasniegumus, kopumā izcīnot 14 medaļas – 5 zelta, 5 sudraba un 4 bronzas.
Par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas panākumiem kļuva uzvara Open komandu turnīrā, kur Latvijas izlase izcīnīja Eiropas čempionu titulu, apliecinot komandas stabilitāti un augsto līmeni starptautiskajā konkurencē. Savukārt sieviešu komanda turnīrā izcīnīja sudraba godalgas, vēlreiz apliecinot to, ka ir viena no labākajām Eiropā. Junioru komanda pievienoja vēl vienu Eiropas čempionu titulu Latvijas medaļu kontam. Papildus tam pie bronzas medaļām tika Latvijas veterānu komanda (O-45) un superveterānu komanda (O-55).
Individuālajās sacensībās bērnu grupā (U-13) pirmās divas pjedestāla vietas sadalīja mūsu puiši, attiecīgi Nauris Krūmiņš (Valmiera) un Māris Ķirsis (Inčukalns). Junioru grupā (U-18) pirmās sešas vietas ieņēma Latvijas sportisti, un pirmo trijnieku veidoja attiecīgi Jānis Miķelis Bitmanis (Valmiera), Alekss Skudrītis (Rīga) un Lūkass Jurka (Valmiera). Labākā no Latvijas sievietēm Krista Annija Lagzdiņa ieņēma otro vietu, izcīnot sudraba medaļu. Individuālajās sacensībās superveterāniem (O-55) triumfēja Sandis Krasts (Valmiera).
Bet prestižajā Open klasē Latvijai divas medaļas – sudrabs un bronza. Attiecīgi Raivis "The Cobra" Miglinieks (Rīga) sīvā cīņā finālā piekāpās ukraiņu sportistam Evgeniy Matantsev un ierindojās otrajā vietā. Savukārt cīņā par bronzu tikās divi Latvijas sportisti – Latvijas čempions Rainers Kalniņš (Inčukalns) un trīskārtējais Eiropas čempions Edgars Caics (Rīga), bet tomēr abu čempionu duelī pārāks bija Rainers Kalniņš (Inčukalns).
Latvijas panākumi Eiropas čempionātā vēlreiz apliecina valsts stabilo pozīciju starptautiskajā galda hokeja apritē, kur Latvija regulāri cīnās par augstākajām vietām visās vecuma un meistarības grupās. Izcīnītās 14 medaļas ir apliecinājums gan sportistu individuālajai meistarībai, gan spēcīgajai komandu sistēmai, kas ļauj Latvijai saglabāt vietu Eiropas galda hokeja vadošo valstu vidū, saka Romans Blūmentāls (Latvijas Galda hokeja federācijas prezidents).