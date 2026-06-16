Mūžībā devies ārsts psihoterapeits Andrejs Ancāns
Andrejs Ancāns. (Foto: www.psihosomatika.lv.)
Sabiedrība

Mūžībā devies ārsts psihoterapeits Andrejs Ancāns

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Ar dziļām skumjām paziņojam, ka mūžībā devies Dr. med. Andrejs Ancāns – ārsts psihoterapeits, docents, pedagogs un kolēģis, soctīklos pavēstījusi Latvijas Ārstu biedrība.

Mūžībā devies ārsts psihoterapeits Andrejs Ancāns...

Ārsta diplomu Ancāns ieguva 1974.gadā Rīgas Medicīnas institūtā, vēlāk turpinot rezidentūru Psihoterapijas specialitātē un 1992.gadā kļūstot par docentu RSU Patoloģiskās fizioloģijas katedrā, kā arī Medicīnas fakultātē.

Atvadīšanās notiks sestdien, 2026. gada 20. jūnijā, plkst. 12.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.

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Latvijas Ārstu biedrība

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