Andrejs Ancāns. (Foto: www.psihosomatika.lv.)
Sabiedrība
Šodien 11:26
Mūžībā devies ārsts psihoterapeits Andrejs Ancāns
Ar dziļām skumjām paziņojam, ka mūžībā devies Dr. med. Andrejs Ancāns – ārsts psihoterapeits, docents, pedagogs un kolēģis, soctīklos pavēstījusi Latvijas Ārstu biedrība.
Ārsta diplomu Ancāns ieguva 1974.gadā Rīgas Medicīnas institūtā, vēlāk turpinot rezidentūru Psihoterapijas specialitātē un 1992.gadā kļūstot par docentu RSU Patoloģiskās fizioloģijas katedrā, kā arī Medicīnas fakultātē.
Atvadīšanās notiks sestdien, 2026. gada 20. jūnijā, plkst. 12.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.
🖤 IN MEMORIAM— Latvijas Ārstu biedrība (@arstubiedriba) June 16, 2026
Ar dziļām skumjām paziņojam, ka mūžībā devies Dr. med. Andrejs Ancāns – ārsts psihoterapeits, docents, pedagogs un kolēģis.
⛪️ Atvadīšanās notiks sestdien, 2026. gada 20. jūnijā, plkst. 12.00 Rīgas krematorijas Lielajā zālē. pic.twitter.com/kyFserZESP