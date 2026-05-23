Dridža ezerā Krāslavas novadā sestdienas rītā iegāzies drons
Dridža ezerā Krāslavas novadā sestdienas rītā iegāzies un detonējis drons, informēja Valsts policija (VP).
Šodien ap plkst 8 VP saņemta informācija no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Dridža ezerā, Krāslavas novadā, Kombuļu pagastā, kur saskarē ar ūdeni tas detonējis. Notikumā nav cietušu personu.
Policija nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu un sāka tās apsekošanu. Notikuma vietā ir atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas.
Apsekojamā teritorija ir plaša, tādēļ notikuma vietas apskatei piesaistīti papildspēki, tostarp piesaistīts papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un Nacionālie bruņotie spēki.
Dienesti turpina darbu notikuma vietā.
VP aicina edzīvotājus netuvoties notikuma vietai, kā arī sekot līdzi oficiālai dienestu informācijai, un nekavējoties ziņot policijai par iespējamām konstatētām drona atlūzām.
Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.