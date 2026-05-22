Dronu incidentu dēļ kavēsies eksāmenu rezultāti: kas jāzina par skolēnu uzņemšanu Rīgas vidusskolās
Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments ir izdevis iekšējos noteikumus, kas nosaka skolēnu uzņemšanas kārtību Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmu 10. klasēs, kā arī uz brīvajām vietām 11. un 12. klasēs 2026./2027. mācību gadā.
Šogad pieteikšanās konkursam uzņemšanai Rīgas izglītības iestāžu 10. klasēs sāksies 27. jūnijā un ilgs ne mazāk kā piecas kalendārās dienas.
Kā norāda pašvaldībā, uzņemšanas termiņi pagarināti un pielāgoti, ņemot vērā nesenos gaisa telpas apdraudējumus un dronu incidentus citās Latvijas pašvaldībās, kā dēļ daudzi skolēni centralizēto eksāmenu rezultātus uzzinās vēlāk nekā sākotnēji plānots.
Skolēnu uzņemšana vidusskolas posmā notiks konkursa kārtībā. Kopumā šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopā uzņemot līdz 4500 skolēnu.
Katra izglītības iestāde savus uzņemšanas noteikumus savā tīmekļvietnē publicē šodien, 22. maijā. Apkopotā informācija par visām Rīgas skolas ir pieejama Rīgas izglītības iestāžu ceļvedī departamenta mājaslapā. Savukārt informāciju par brīvajām vietām 11. un 12. klasēs mācību iestādes savās vietnēs publicēs līdz 2. jūnijam.
Pieteikties konkursam elektroniski varēs pakalpojumu portālā "Latvija.gov.lv", savukārt klātienē dokumentus varēs iesniegt Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas centros vai arī izvēlētajā izglītības iestādē.
Pašvaldība aicina skolēnus un vecākus sekot līdzi aktuālajai un papildinātajai informācijai par pieteikšanos tīmekļvietnē "izglitiba.riga.lv".
