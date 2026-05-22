Seska ekipāža ERC Skandināvijas rallija pirmajā ātrumposmā ierindojas 14. vietā, uzvar igauņi
Latvijas ekipāža, pilots Mārtiņš Sesks kopā ar stūrmani Renāru Franci, piektdien Zviedrijā Eiropas rallija čempionāta (ERC) otrajā posmā - Skandināvijas rallijā - uzrādīja 14. rezultātu pirmajā ātrumposmā.
MRF komandas ekipāža Sesks/Francis, kas startē ar "Škoda Fabia RS" spēkratu, 3,18 kilometrus garo ātrumposmu veica divās minūtēs un 27 sekundēs. Ātrākais bija Igaunijas pilots Jaspers Vahers ("Toyota Yaris"), kuram Sesks zaudēja 5,7 sekundes.
Sestdien ātrumposmi būs no plkst. 9, bet svētdien no - plkst. 8.40. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 3" kanālā.
ERC sezona sākās aprīlī ar ralliju Spānijā, bet turpināsies jūlijā ar sacensībām Itālijā un Polijā, bet turpmākajos mēnešos būs posmi arī Čehijā, Lielbritānijā un Portugālē.
Dalība ERC posmā Zviedrijā ir daļa no Seska un Franča 2026. gada starptautisko sacensību programmas, kas paralēli startiem pasaules rallija čempionātā paredz arī atsevišķus startus Eiropas čempionātā, lai turpinātu uzkrāt pieredzi uz dažādiem segumiem un saglabātu sacensību ritmu starp WRC posmiem.