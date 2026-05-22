Gribi nopirkt savu fakultāti? Latvijas Universitāte sāk vēsturisko ēku izsoli
Latvijas Universitāte (LU) maijā uzsāk vēsturisko ēku izsolīšanas procesu, lai turpinātu ieguldīt Akadēmiskā centra attīstībā Torņakalnā. Izsolēs tiks pārdoti vairāki īpašumi Rīgā, kuros šobrīd atrodas LU fakultātes un citas struktūrvienības.
Procesu plānots pabeigt gada laikā, pārdodot vērtīgu nekustamo īpašumu portfeli, kura kopējā tirgus vērtība pārsniedz 20 miljonus eiro.
Pirmie īpašumi, kurus paredzēts izsolīt šī gada maijā un jūnijā, ir LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes ēkas Aspazijas bulvārī 5 un Lauvas ielā 4, Rīgā. Īpašumi tiks pārdoti ar nosacījumu, ka LU saglabā telpu lietošanas tiesības līdz topošās Rakstu mājas būvniecības pabeigšanai un pārcelšanās procesa noslēgumam. Šajā periodā jaunais īpašnieks īpašumu varēs izmantot attīstības ieceres sagatavošanai, tostarp tehniskā projekta izstrādei un citu nepieciešamo priekšdarbu veikšanai.
Aspazijas bulvāris 5 ir vērtīgākā no Universitātes vēsturiskajām fakultāšu ēkām, kuru paredzēts nodot publiskā izsolē. Īpašuma kopējā ēku platība ir 14 793 m², savukārt zemesgabala platība sasniedz 5 122 m². Īpašuma izsoles sākumcena noteikta 10,8 miljonu eiro apmērā.
LU attīstības prorektors Enno Ence norāda: “Aspazijas bulvāris 5 ir tā saucamais “trofejas īpašums” un faktiski vienīgais šāda mēroga un rakstura objekts Rīgas centrā. Tas ir unikāls ar savu apjomu, arhitektūru, “U” veida plānojumu ar plašu iekšpagalmu un izcilu atrašanās vietu starp Vecrīgu, operas namu un Centrālo staciju. Īpašuma potenciālie izmantošanas veidi pēc pārbūves ir ļoti plaši – no luksusa viesnīcas un premium klases dzīvokļiem līdz biroju vai tirdzniecības ēkas. Daudzi pat nezina, ka ēkas daļa ar skatu uz Radio ielu un pilsētas kanālu vēsturiski ir projektēta kā dzīvokļu ēka, kas būtiski atvieglo iespējamu pielāgošanu dzīvojamai funkcijai. Šī patiešām ir unikāla iespēja investoriem.”
Izsole īpašumam Aspazijas bulvārī 5 tiks sākta 2026. gada 27. maijā un norisināsies elektronisko izsoļu vietnē. Pieteikšanās izsolei paredzēta līdz 16. jūnijam.
Savukārt otrs izsolāmais objekts ir īpašums Lauvas ielā 4, Rīgā, kas sastāv no 15 319 m² plaša zemesgabala un mācību korpusa ar kopējo platību 8 102 m². Īpašuma izsoles sākumcena noteikta divu miljonu eiro apmērā.
“Šī ir labi uzturēta padomju laika mācību ēka ar ļoti skaidru un funkcionālu struktūru. Taisnstūra forma, vienmērīgs kabinetu izvietojums un vienkāršs konstruktīvais risinājums padara īpašumu ļoti viegli transformējamu dažādām attīstības iecerēm. Objekts ir īpaši piemērots dzīvojamo projektu attīstītājiem, studentu mājokļu segmentam vai īres namam. Ņemot vērā īpašuma cenu, atrašanās vietu un platību, sagaidām ļoti augstu investoru interesi,” norāda LU attīstības prorektors.
Izsole īpašumam Lauvas ielā 4 sāksies 2026. gada 29. maijā un norisināsies elektronisko izsoļu vietnē. Pieteikšanās izsolei paredzēta līdz 18. jūnijam.
Abus īpašumus paredzēts atsavināt atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam LU nekustamo īpašumu attīstības plānam ar galveno mērķi iegūtos līdzekļus investēt Universitātes Akadēmiskā centra attīstībā Torņakalnā, modernā studiju un pētniecības infrastruktūrā, kā arī zinātnes attīstībā.
LU īsteno vienu no lielākajiem augstākās izglītības infrastruktūras modernizācijas projektiem Baltijā, pakāpeniski koncentrējot fakultātes un zinātniskos centrus Akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Vienlaikus vēsturiskie īpašumi Rīgas centrā un citās pilsētas daļās tiek pārdoti vai iznomāti, radot iespēju privātajiem investoriem attīstīt jaunus projektus unikālās lokācijās.