Sprūds demisionē un ieknābj Siliņai
Pēc nesenajiem dronu nokrišanas incidentiem Latvijā aizsardzības ministrs Andris Sprūds ("Progresīvie") svētdien paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus veltot "laipnus" vārdus premjerei Evikai Siliņai.
"Esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā," sacīja Sprūds. Viņš piebilda, ka par to, vai "Progresīvie" paliks valdībā, partijas valde un Saeimas frakcija lems nākamnedēļ.
"Es to nedaru tāpēc, ka būtu pārstājis ticēt tam, ko darām aizsardzības nozarē. Tieši pretēji. Latvijas aizsardzības spējas ir augstā līmenī. Vai vēl ir daudz darba? Jā! Bet Latvijas armija kopā ar sabiedrotajiem šodien ir gatava aizstāvēt Latviju. Es atkāpjos tāpēc, ka Latvijas mūsu bruņotie spēki un valsts aizsardzības spējas ir svarīgākas par jebkura ministra amatu un jebkuras partijas interesēm," paziņoja Sprūds. "Diemžēl redzams, ka šī situācija vairs netiek izmantota tikai ministra vai viņa partijas kritikai. Tā tiek izmantota, lai apšaubītu Latvijas aizsardzības spējas, viestu šaubas par Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku gatavību - Latvijas patriotiem, kuri ikdienā strādā Latvijas drošības labā. Tas man nav pieņemami."
"Es nepieļaušu, ka politiska kampaņa pret mani vai pret Progresīvajiem tiek pārvērsta par kampaņu pret Latvijas armiju. Pēdējās nedēļās redzam ļoti plašu un mērķtiecīgu kampaņu pret Progresīvajiem. Tā notiek dažādās frontēs un dažādos formātos. Un iemesls tam ir vienkāršs - Progresīvie neiederas vecajā partiju sistēmā. Ar Progresīvajiem nevar sarunāt lietas pa vecam. Pie Progresīvajiem nenotiek politiski sarunāti iepirkumi. Nenotiek miljonu dalīšana savējiem. Pie mums nevar nopirkt lēmumus, ietekmi vai klusēšanu. Ne ēdināšanas konkursos, ne miljonu kokrūpnieku afērās. Un daudziem tas nav izdevīgi. Mēs redzam, kā ļoti dažādi politiski un ekonomiski spēki, kuriem citādi it kā nav nekā kopīga, pēkšņi atrod kopīgu valodu - no nacionāļiem līdz šleseristiem, no vecās politikas biznesa interesēm līdz tiem, kuri jau atklāti bruģē ceļu nākamajai populistu valdībai. Tie ir ZZS, Apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības un Šlesera partijas politiķi, kuri visādās kombinācijās bijuši pie varas Latvijā pēdējos 20 gadus."
Viņš veltīja skarbus vārdus premjeres Evikas Siliņas "Jaunajai Vienotībai". "Un šajā kontekstā Jaunās Vienotības rīcība ir rada jautājumus. Es saprotu bažas par reitingiem. Es saprotu politisko spiedienu. Bet brīdī, kad partija, kura sevi sauc par valstisku spēku, sāk spēlēt vienā komandā ar tiem, kuri gatavo nākamo Šlesera un populistu valdību, tā ir tuvredzīga un nevalstiska rīcība. Īpaši bīstami tas kļūst tad, ja šīs politiskās spēles vārdā tiek apšaubītas Latvijas aizsardzības spējas un mūsu bruņoto spēku profesionalitāte."
"Jaunajai Vienotībai ir pienācis laiks paskatīties arī uz sevi. Nevar katru problēmu valstī pārvērst par kāda cita vainu. Nevar vienmēr meklēt vainīgos ārpus sevis. Nevar gadiem būt varas centrā un vienlaikus izlikties, ka par sistēmas problēmām atbild tikai citi. Jaunajai Vienotībai Saeimā ir 26 deputāti un valdībā astoņi ministri, premjers, finanšu ministrs. Tā ir lielākā valdības partija. Tāpēc nevar vienlaikus pretendēt uz visas valdības politisko kontroli un tajā pašā laikā izvairīties no atbildības par valstī notiekošo. Valdībā un politikā ir jābūt atbildībai arī pašiem par sevi, arī par saviem lēmumiem un arī par to politisko kultūru, kāda valstī tiek veidota."
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds ir zaudējis manu un sabiedrības uzticību. Esmu pieņēmusi lēmumu pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Aizsardzības nozare turpmāk jāvada profesionālim. Par šo lēmumu šodien esmu informējusi ministru un koalīcijas partnerus.…— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 10, 2026
Premjere Evika Siliņa ("Jaunā Vienotība") īsu brīdi pirms Sprūda preses konferences mikroblogošanas vietnē "X" paziņoja, ka Sprūds ir zaudējis viņas un sabiedrības uzticību, tāpēc nolēmusi pieprasīt ministra demisiju. Valdības vadītāja aicinājusi pulkvedi Raivi Melni stāties aizsardzības ministra amatā, un viņš tam ir piekritis.
Ziņu Siliņa publicēja 12 minūtes pirms Sprūda paziņotās preses konferences sākuma.
Sprūds apgalvoja, ka premjere nav informējusi viņu, norādot, ka "Acīmredzami premjere "Vienotības" stilā spēlē savas spēles, arī melo par to, ka ir informējusi. Mums bija sarunāta tikšanās rītdien [11. maijā] pulksten 13.00. Bija jāizrunā šie jautājumi par to, kādas ir problēmas." "Uzzinot, ka es esmu pieņēmis lēmumu par atkāpšanos, bija jāpasteidzas spēlēt šīs spēles dažas minūtes pirms šī paziņojuma ar šādu te tvīta ziņu, arī melojot, ka viņa ir informējusi mani vai "Progresīvo" kolēģus par šādu lēmumu," sacīja Sprūds.
