"Jaunā vienotība" vairs nevarēs būt tik aroganta! Kulbergs ieskicē jaunās valdības aprises
"Jaunajai vienotībai" (JV) vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā un tā vairs nevarēs būt tik aroganta, otrdien intervijā Latvijas Radio izteicās premjera amata kandidāts, "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Andris Kulbergs.
Kulbergs šonedēļ ir sācis politiskās konsultācijas par jaunas valdības izvēli. Politiķis sākotnēji bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un Nacionālā apvienība (NA), gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī JV, Zaļo un zemnieku savienība un "Progresīvie", tomēr jau pēc pirmajām sarunām ar NA sadarbība ar "Progresīvajiem" tika atmesta.
Šodien plānotas gan AS un JV divpusējas sarunas, gan AS apņēmusies sarīkot sarunas četru partiju formātā. Kulbergs gan solīja tikties arī ar "Progresīvajiem", pie kuriem vēl tiktu meklētas kādas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam.
AS politiķis skaidroja, ka NA "sarkanās līnijas" pret "Progresīvajiem" viņš ņēmis vērā, jo AS ar NA ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar "Progresīvajiem".
Kulbergs domā, ka viņam izdosies izveidot valdību, lai arī politiķu "prāti ir sakarsuši". Viņš taisnojās, ka līdz šim savos izteikumos bijis skaļš, jo kā opozicionāram viņam bijis jābūt skaļākam, lai tiktu pamanīts, bet kā premjers viņš retoriku piezemēšot. Piemēram, 2025. gada novembrī Kulbergam sociālajos tīklos "paspruka" ieraksts, ka viens no Atmodas līderiem Dainis Īvāns esot pelnījis spļāvienu sejā.
Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai, Kulbergam esot padomā risinājums, kuru gan viņš neatklāja, vienlaikus liekot noprast, ka viņam padomā ir arī kāds konkrēts ministra amata kandidāts.
Kulbergs atkārtoti uzsvēra apņēmību ķerties klāt valsts budžeta pārskatīšanai, kur šogad viņa vadībā varot gaidīt taupības pasākumus, bet valsts "uzlikšanu uz pelnīšanas sliedēm" gan tik īsā laikā gaidīt nevarot.