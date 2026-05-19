Rūgtā patiesība par Latvijas algām: kļuvuši zināmi reālie skaitļi uz pārējās Eiropas fona
Saskaņā ar OECD ziņojumu "Taxing Wages 2026", vidējā gada bruto darba samaksa svārstās no 18 590 eiro Turcijā līdz 107 487 eiro Šveicē. Pētījumā iekļautas 27 Eiropas valstis, no kurām 22 ir Eiropas Savienības dalībvalstis.
Visdāsnākās valstis
Kā ziņo "Euronews", Šveice ir vienīgā valsts, kur vidējā alga pirms nodokļu nomaksas pārsniedz 100 000 eiro.
Otrajā vietā ir Islande ar rādītāju 85 950 eiro. Luksemburga ir līdere Eiropas Savienībā ar 77 844 eiro un ieņem trešo vietu kopējā reitingā.
Pirmo piecinieku papildina Dānija (71 961 eiro) un Nīderlande (69 028 eiro). Netālu no tām atrodas arī Norvēģija ar 68 420 eiro.
No piecām lielākajām Eiropas ekonomikām līdere ir Vācija ar 66 700 eiro, tai cieši seko Apvienotā Karaliste — 65 340 eiro. Pārējās trīs lielās ekonomikas ievērojami atpaliek.
Francijā šis rādītājs ir 45 964 eiro, Itālijā — 36 594 eiro, bet Spānijā — 32 678 eiro. Vidējā alga Vācijā un Apvienotajā Karalistē ir vairāk nekā divas reizes lielāka nekā Spānijā.
Austrija (63 054 eiro), Beļģija (62 348 eiro), Īrija (60 258 eiro), Somija (55 462 eiro) un Zviedrija (50 338 eiro) ieņem starpposma pozīciju starp šīm divām grupām — visos gadījumos runa ir par summām virs 50 000 eiro.
Visnabadzīgākās valstis
Latvija oficiāli atzīta par vienu no viszemāk atalgotajām valstīm Eiropā.Viszemākā vidējā gada alga Eiropas Savienībā ir Slovākijā — 19 590 eiro. Kopumā deviņas no 22 ES valstīm, kas iekļautas sarakstā, nesasniedz 30 000 eiro līmeni.
Ungārija (21 257 eiro), Latvija (21 321 eiro), Čehija (23 685 eiro), Portugāle (24 254 eiro) un Polija (24 490 eiro) visas joprojām atrodas zem 25 000 eiro robežas. Igaunija (25 603 eiro), Grieķija (26 563 eiro) un Lietuva (28 474 eiro) šo slieksni pārsniedz, taču joprojām nesasniedz 30 000 eiro.
Nominālajā izteiksmē reitinga augšgalā dominē Ziemeļeiropas un Rietumeiropas valstis, kamēr Dienvideiropas un Austrumeiropas valstis koncentrējas tā lejasdaļā.
Var būt arī sliktāk
Ja skatās, ņemot vērā pirktspēju, algu atšķirības Eiropā samazinās salīdzinājumā ar nominālajiem rādītājiem.
Pirktspējas paritāte (PPP) ir valūtu pārrēķina kurss, kas izlīdzina dažādu valūtu pirktspēju, novēršot cenu līmeņa atšķirības starp valstīm. Šeit minētie dati aprēķināti ASV dolāros, jo PPP statistika eiro valūtā pagaidām vēl nav publicēta.
Ņemot vērā pirktspējas paritāti, vidējā gada bruto alga svārstās no 38 118 Slovākijā līdz 106 532 Šveicē. Vācijas (93 985), Luksemburgas (93 203) un Nīderlandes (92 905) rādītāji pārsniedz 90 000. Tām cieši seko Dānija (88 454) un Norvēģija (87 722).
Latvijā gada alga pēc PPP aprēķiniem ir 42 975, kas valsti ierindo priekšpēdējā vietā — tieši pirms Slovākijas. Tomēr arī Igaunija nav tālu priekšā Latvijai — 43 448 un trešā vieta no beigām.