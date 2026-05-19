Policija joprojām skaidro Paulas Dukures patiesos nāves apstākļus
Joprojām tiek skaidroti precīzi iemesli, kāpēc pāragri nomira dziedātāja Paula Dukure, tā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Daudzu jauniešu elks, talantīgā un skaistā 32 gadus vecā Paula mūžībā devās šā gada februārī, tieši pirms Valentīndienas. Dienu iepriekš, 13. februārī, Latviju satrauca policijas izplatītā informācija, ka mūziķe Paula Dukure ir pazudusi bez vēsts. Sabiedrība pauda bažas un cerēja uz pozitīvu iznākumu, tomēr jau nākamās dienas rītā izskanēja paziņojums, ka jaunā māksliniece ir atrasta bez dzīvības pazīmēm.
Valsts policijā par notikušo tika sākts kriminālprocess, lai skaidrotu precīzus notikušā iemeslus. “Šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums,” medijiem vēstīja likumsargi. Tagad, kad ir pagājuši jau vairāk nekā trīs mēneši pēc Paulas Dukures nāves, lietā turpinās izmeklēšana un jaunumu joprojām nav.
Atvadīšanās no dziedātājas Paulas Dukures
Šodien Rīgas krematorijā notika atvadīšanās no pāragri mirušās latviešu dziedātājas Paulas Dukures.