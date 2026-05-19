"Canadiens" dramatiskā cīņā izrauj vietu Stenlija kausa pusfinālā. VIDEO
Monreālas "Canadiens" pirmdien ar uzvaru papildlaikā nodrošināja vietu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Austrumu konferences finālā.
Austrumu konferences pusfināla sērijas septītajā mačā "Canadiens" viesos ar 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) pārspēja Bufalo "Sabres", sērijā līdz četrām uzvarām tiekot pie panākuma ar 4-3.Pirmajā trešdaļā 2:0 Monreālas komandas labā panāca Filips Dano un Zaharijs Bolduks, kurš guva vārtus vairākumā.
Otrā perioda vidū mājinieku deficītu samazināja Džordans Grīnvejs, bet trešajā trešdaļā pēc spēlētām sešām ar pusi minūtēm rezultātu izlīdzināja Rasmuss Dalīns.
Pagarinājuma 12. minūtē "Canadiens" uzvaru atnesa Alekss Ņūhuks, ar precīzu metienu noslēdzot pretuzbrukumu. "Canadiens" sasniedza Stenlija kausa izcīņas pusfinālu pirmo reizi kopš 2021. gada.
Monreālas komanda Austrumu konferences finālā spēkosies ar Karolīnas "Hurricanes", kas izslēgšanas turnīrā vēl nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu, ar 4-0 sagraujot Otavas "Senators" un Filadelfijas "Flyers".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.