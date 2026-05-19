Šausmas Sandjego: pusaudži pie mošejas sarīko asinspirti un beigās nošaujas paši
ASV Kalifornijas štata Sandjego pilsētā pirmdien notika apšaude pie mošejas kompleksa, kurā nogalināti trīs cilvēki, un arī abi šāvēji vēlāk tika atrasti miruši no pašu radītiem šautiem ievainojumiem, paziņoja policija.
Ārkārtējo situāciju dienestu vienības atrada apšaudes upurus pie Sandjego Islāma centra. Arī abi šāvēji, kas bija 17 un 19 gadus veci, vēlāk tika atrasti miruši.
Pēc neilga laika perioda, kurā varas iestādes ieteica iedzīvotājiem palikt telpās, Sandjego policija paziņoja, ka draudi pie islāma centra ir "neitralizēti".
"Mēs saņēmām telefonzvanu par aktīvu šāvēju pie islāma centra. Policisti ieradās notikuma vietā četru minūšu laikā un nekavējoties atrada trīs mirušos upurus tā priekšā," reportieriem paziņoja Sandjego policijas priekšnieks Skots Vāls.
Policija pie islāma centra ielas vidū atrada automašīnu, kurā bija abi mirušie šāvēji.
"Aizdomās turētie, izrādās, ir miruši no pašu radītiem šautiem ievainojumiem. Neviens policists neraidīja šāvienus," sacīja Vāls.
Policija paziņoja, ka starp trim nogalinātajiem upuriem ir islāma centra apsargs. Abu pārējo upuru identitāte vēl nebija noskaidrota.
ASV prezidents Donalds Tramps nosauca šo apšaudi par "briesmīgu situāciju". Sandjego Islāma centrs savā interneta vietnē ir raksturots kā lielākā mošeja Sandjego apgabalā, kas atrodas Kalifornijas dienvidos.