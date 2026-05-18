Jaunās valdības sarunās Nacionālā apvienība turpina vilkt sarkano līniju pret “Progresīvajiem”
"Apvienotā saraksta" (AS) sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība (NA) turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar "Progresīvajiem".
AS politiķis Andris Kulbergs, kuram Valsts prezidents uzticējis mēģināt izveidot jauno valdību, iepriekš visas partijas bija aicinājis nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un NA, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība un "Progresīvie".
Pirmdien kā pirmo uz oficiālām sarunām par sadarbību Kulbergs bija aicinājis NA. Pēc šīm sarunām politiķis žurnālistiem izteicās, ka AS un NA paudušas apņēmību izveidot "rīcībspējīgu koalīcijas modeli", bet kritiskā situācijā netiekot izslēgta iespēja strādāt mazākuma valdībā.
NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone pēc sarunām paziņoja, ka NA nav mainījusi noraidošo pozīciju sadarboties ar "Progresīvajiem". NA arī iepriekš JV veidotā valdībā atteicās sadarboties ar "Progresīvajiem", kam esot ideoloģiski šķēršļi. Vienlaikus tie gan nav traucējuši NA strādāt "Progresīvo" vadītā koalīcijā Rīgas domē.
AS šodien tiekas gan ar NA, gan Zaļo un zemnieku savienību, lai spriestu par jaunas valdības izveidi.
Kā ziņots, maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.