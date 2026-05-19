Hiphopa veterāns Pionieris atzīmē savu 40. dzimšanas dienu ar jaunu solo albumu "No miega maizi necep"
17. maijā latviešu mūziķis Juris Šteinfelds, kurš pazīstams kā Pionieris un Latvijas lielākās hiphopa apvienības "Kreisais Krasts" dibinātājs, nosvinēja savu 40. dzimšanas dienu un piedāvā jauno solo albumu "No miega maizi necep".
Pionieris ar mūziku sasaistīts jau no 1998. gada un izdevis vairākus albumus. Tos ir iespēja dzirdēt gan skaņuplatēs, gan kasetēs, atspoguļojot viņa ilgo un daudzveidīgo karjeru. Jaunākais albums, kā arī iepriekšējais, nesatur necenzētu liriku.
Pionieris stāsta, ka albums radās spontāni un ātri: "Jau gada sākumā zināju, ka uz četrdesmito dzimšanas dienu gribu izdot albumu. Protams, notika dzīve, un 14. aprīlī sapratu, ka palicis ļoti maz laiks. Tad nu es sēdos pie bungmašīnas un pēc 50 bītiem un 15 dienām to paveicu."
Albums ir paša producēts un rakstīts, un tas kļūst par viņa personīgo dāvanu sev un saviem klausītājiem savā 40. dzimšanas dienā. Dziesmu skaņas apstrādi veica Kaizers un Jānis Kalve (Labo ierakstu studijā).
No 17. maija albums "No miega maizi necep" ir pieejams visās populārākajās straumēšanas platformās, tostarp Spotify, Apple Music, YouTube Music un citās.