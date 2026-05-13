Augulis: "Siliņa kopumā ir zaudējusi sabiedrības un politisko spēku uzticību"
Ja "Progresīvie" pēc sarunas ar premjeri "netaisa citus manevrus", piemēram, pasakot, ka pamet koalīciju, būtu loģiski viņiem virzīt savu aizsardzības ministra kandidātu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts Uldis Augulis.
"Nevis mēs šobrīd publiskajā telpā runātu par cilvēku, kuru īstenībā neviens nepazīst," sprieda Augulis. Augulis atzina, ka 20 gados nav pieredzējis situāciju, kad, nekonsultējoties ar koalīcijas partneriem, premjere virza savu ministra kandidātu cita koalīcijas partnera atbildības jomā. Viņaprāt, būtu dīvaini, ja "Progresīvie" savā atbildības jomā atbalstītu "Jaunās vienotības" (JV) vai premjeres virzītu kandidātu. "Tā nekad nav bijis, ka politiskais spēks vienkārši atdod kādu no savām atbildības jomām," uzsvēra Augulis.
Vaicāts, kad ZZS vērtēs premjeres Evikas Siliņas (JV) virzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni, Augulis teica, ka šobrīd šis jautājums vispār netiek vērtēts. Ja tomēr JV uzņemas atbildību par aizsardzības jomu, viņaprāt, jaunajam ministram ir jābūt ar pieredzi ne tikai militārajā jomā, bet arī ar politisku un valsts pārvaldes pieredzi. Viņš domā, ka JV ir šādi cilvēki.
Vaicāts, vai ZZS bija iebildumi pret bijušo aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) un to, ka nozari pārvalda "Progresīvie", Augulis teica, ka no ZZS puses tādi viedokļi nav izskanējuši.
Jautāts, kā vērtē Siliņas spēju šobrīd vadīt valdību, Augulis pēc īsas pauzes teica, ka tas ir labs jautājums, un viņš domā, ka Siliņa kopumā ir zaudējusi sabiedrības un politisko spēku uzticību.
Vaicāts, vai atsauktos iespējamam Nacionālās apvienības aicinājumam par potenciālu jaunas sadarbības veidošanu, Augulis teica, ka ZZS vienmēr ir gatava runāt gan ar NA, gan "Apvienoto sarakstu", gan JV un "Progresīvajiem", lai nodrošinātu normālu darbu atlikušos mēnešus līdz vēlēšanām. Augulis atzina, ka ir iespējama arī tehniskā valdība.
Pārprasīts, vai labākais scenārijs tomēr būtu "Progresīvo" palikšana valdībā, politiķis teica, ka tas būs atkarīgs no "Progresīvajiem", un šobrīd ZZS rīcībā nav indikāciju, kādi varētu būt "Progresīvo" lēmumi.
Kā vēstīts, "Progresīvo" Saeimas frakcija trešdienas pēcpusdienā tiksies ar Ministru prezidenti, lai pārrunātu turpmāko darbu koalīcijā. Iecerēts, ka puses pārrunās politiskos procesus kopš dronu incidenta Rēzeknē. Siliņa uz tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu Melni.
Pirms tam Siliņa ar Melni dosies uz tikšanos "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijā, kas jau ir paziņojusi, ka pilnībā atbalsta Siliņas darbības.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, vaicāts, vai "Progresīvie" varētu virzīt savu kandidātu aizsardzības ministra amatam, aģentūrai LETA norādīja, ka "Progresīvie" vispirms vēlas sarunu ar Siliņu par lēmumiem un politisko procesu kopš pagājušās ceturtdienas. "Tad arī lemsim par tālāko," teica Šuvajevs.
Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Sprūdu partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību.
JV vadība pašlaik nedod skaidru redzējumu, kā iecerēts sakārtot saspringtās attiecības ar "Progresīvajiem", lai turpinātu eksistēt Siliņas valdības koalīcija, tā vietā uzsvaru cenšoties likt uz jauna aizsardzības ministra apstiprināšanu.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. JV piesauc arī citus "nopietnus iemeslus, kas krājušies ilgākā periodā", proti, Sprūdam tiek pārmesta "augsta (ap 40%) personāla mainība Aizsardzības ministrijā un divu valsts sekretāru nespēja sastrādāties ar ministru".
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.