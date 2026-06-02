Publicitātes foto/ Juris Karlinskis
Novadu ziņas
Šodien 19:53
Jelgavas pilsētas svētku laikā Pasta sala pārvērtās par īstu paradīzi retro auto mīļotājiem
Jelgavas Pilsētas svētku kulminācijas otrā diena dāvāja pārsteigumus ikvienai gaumei, taču īpašs notikums gaidīja tehnikas un vēstures cienītājus. Pasta salā pulcējās lieli un mazi interesenti, lai savām acīm skatītu retro auto salidojumu, kurā goda vietā mirdzēja gan padomju laiku klasika, gan eleganti ārzemju senie spēkrati.
Kā raksta portāls Jelgavniekiem.lv, pasākuma ietvaros varēja aplūkot vairāk nekā 30 krāšņus klasiskos auto, turklāt tajā bez maksas varēja piedalīties ikviens, kuram īpašumā ir sens spēkrats. Vienīgais nosacījums – tam bija jābūt vismaz 30 gadus “jaunam”.
Iepriekš vēstīts, ka pagājušajā nedēļas nogalē Jelgavā ar vērienīgu programmu tika svinēti pilsētas svētki. Svinot Jelgavas 761. dzimšanas dienu, pilsētnieki pulcējās tradicionālajā svētku gājienā, un atbilstoši gājiena moto “Ieskandini Jelgavu”, ieskandināja pilsētas centru. Svētku gājienā piedalījušies gandrīz 12 000 dalībnieku.