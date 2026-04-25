Taktilā Brīvības pieminekļa postītājs tiesāts jau 15. reizi un atkal nonācis cietumā
Taktilā Brīvības pieminekļa nolauzējs 2023. gada decembrī, kuram Rīgas pilsētas tiesa piesprieda divus gadus ilgu cietumsodu, atkal nonācis aiz restēm. Jelgavas tiesa martā viņam piespriedusi vienu mēnesi un desmit dienu ilgu cietumsodu par narkotiku vielu glabāšanu. Šis viņam jau bija 15. piespriestais sods, līdz šim vairāku Eiropas valstu tiesas viņam piemērojušas sodus par dažādiem nodarījumiem – mantas bojāšanu, vardarbību, laupīšanu un citiem likumpārkāpumiem.
2023. gada decembrī plašu sabiedrības rezonansi un nosodījumu izpelnījās toreiz 33 gadus vecā Aigars P. vandalisms. Viņš 4. decembrī, ejot garām cilvēkiem ar redzes traucējumiem uzstādītājam Brīvības pieminekļa taktilajam atveidojumam netālu no “Laimas” pulksteņa, to brutāli no pamatnes nolauza. Patiecoties garāmgājējas Sanitas varonībai, kura sekoja vandalim un viņam atņēma nolauzto monumentu, un videonovērošanas kamerām, policija Aigaru P. nākamajā dienā aizturēja un viņam piemēroja apcietinājumu.
Par taktilā Brīvības pieminekļa bojāšanu Rīgas pilsētas tiesa viņam piemēroja divus gadus ilgu cietumsodu un 1509 eiro lielu zaudējumu atlīdzību. Izmeklēšanas laikā vīrietis policijai liecināja, ka taktilo Brīvības pieminekli viņš salauza nejauši, proti, fotografēšanās laikā to apķerot. Pēc apsūdzības uzrādīšanas vīrietis tomēr atzina savu vainu, taču atteicās sniegt liecības un neizskaidroja taktilā Brīvības pieminekļa bojāšanas patieso iemeslu.
Jāpiebilst, ka vīrietis tikai mazāk nekā mēnesi pirms pieminekļa nolaušanas bija iznācis no cietuma, kurā bija nokļuvis par kādu citu noziedzīgu nodarījumu. 20. martā Jelgavas tiesa Aigaram P. piemēroja kārtējo cietumsodu par pārkāpumu, ko viņš bija veicis dažas dienas pirms Brīvības pieminekļa apgānīšanas
Jelgavas laikraksts “Zemgales Ziņas” raksta: “2023. gada 22. novembrī pulksten 13:50 Valsts policijas darbinieki vīrieša drēbēs atrada noslēptus divus folijas vīstokļus ar izžāvētu zaļganbrūnas krāsas augu masu, kas saturēja 1,0355 gramus augu valsts produkta ar narkotisku iedarbību – kanabisu (izžāvētu marihuānu). Pats Aigars skaidroja, ka šos vīstoklīšus viņš esot atradis Tukumā un tos piesavinājies.
Jelgavas tiesa izskatīja krimināllietu, kurā par narkotiskas vielas neatļautu iegādāšanos un glabāšanu bez nolūka to realizēt bija apsūdzēts Aigars P. Ar tiesneses Irinas Freimanes nolēmumu Aigars P. atzīts par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz vienu mēnesi un desmit dienām. Spriedums spēkā stājās 31. martā.”
Jāteic, ka šī bija jau vismaz piecpadsmitā Aigaram P. piemērotā kriminālā sodāmība. Latvijā viņš notiesāts ne mazāk kā astoņas reizes – par zādzībām, laupīšanu, vidēji smagu miesas bojājumu nodarīšanu, svešas mantas tīšu bojāšanu, tostarp ar dedzināšanu, kā arī miesas bojājumu nodarīšanu personai, ar kuru bijis pastāvīgās intīmās attiecībās. Vairākas reizes Aigars P. sodīts arī ārvalstīs – Vācijā, Lielbritānijā un Nīderlandē, raksta “Zemgales Ziņas”.
2023. gada “taktilā drāma”
Jauns.lv jau rakstīja, ka 2023. gada decembrī Rīgas pašvaldības policija publiskoja video par taktilā pieminekļa nolaušanu un aicināja atsaukties sievieti, kura stājās pretī Aigaram P. un diviem citiem vīriešiem, kuri bija viņam līdzās, lai drosminiecei varētu izteikt pateicību par atbildīgo rīcību. Pēc kāda laika sieviete vārdā Sanita tika sameklēta un viņai pateicību izteica gan pašvaldības vadība, gan Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda vadītājs, eksprezidents Valdis Zatlers
Godina rīdzinieci, kura palīdzēja atgūt taktilo Brīvības pieminekli:
Pati Sanita gan plašākai sabiedrībai savu identitāti no sāuma neatklāja un teica: “Es noteikti neuzskatu, ka šis ir varoņdarbs. Varbūt tas ir labs pilsoniskās līdzdalības piemērs. Bet tas nav varoņdarbs. Varoņdarbus katru dienu veic mediķi, skolotāji, policisti. Viņi ir īstie varoņi. Es tikai apturēju ar vārdu cilvēkus, kuriem bija slikta ideja.” Bet vēlāk gan Sanita Kabuca "Kas Jauns Avīzei" gan pastāstīja par notikušo.
Valdis Zatlers gan iebilda, sakot, ka varonība ir mazajās lietās: “Varonība jau nav kaut kas liels un prātam neaptverams. Varonība ir vienkārši īstajā brīdī rīkoties, saprast un rīkoties. Tas, ka to izdarīja sieviete, sievišķīga trausla būtne, tas vēl vairāk pastiprina to, ka mēs varam. Mēs, visi cilvēki kopā, daudz varam. Un katrs atsevišķi varam. Viņa jau viena atņēma. Mani tas tiešām saviļņo un iedvesmo.”
Videonovērošanas kamerās bija redzams, ka tobrīd apkārt bija arī citi cilvēki, tomēr Sanita vienīgā reaģēja un rīkojās. Trīs vīriešu kompānija viņu neesot biedējusi. Un, kaut gan pārējie neiesaistījās, viņa tāpat arī tajā brīdī paļāvās uz apkārtējiem. Sanita arī norādīja, ka viņa no huligāniem pieminekli atguvusi ar vārdu spēku, paceltā tonī aicinot nolauzto pieminekļa daļu atdot. “Ne jau ar spēku prasīju, bet paceltā tonī teicu, lai atdod. Vārdam ir spēks, un katram no mums tas ir jāatceras,” viņa sacīja.