Uz Baltkrieviju aizbēgušais Rīgas domnieks Rosļikovs attālināti piedalās pašvaldības komitejas sēdē
Uz Baltkrieviju aizbēgušais Rīgas domnieks Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei") šodien attālināti piedalās Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē.
Debatēs deputāts nepiedalās, taču balso "atturoties" par katru jautājumu.
Telefoniski ar Rosļikovu joprojām nav izdevies sazināties.
Rosļikovam ilgstoši neapmeklējot domes sēdes, varētu tikt anulētas viņa deputāta pilnvaras, iepriekš pauda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
"Pēc nepieciešamības vērtēsim situāciju, un, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nepiedalīsies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, viņa pilnvaras var anulēt dome vai viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs," skaidroja Rīgas mērs.
Kā ziņots, Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.