Miris leģendārais Lietuvas basketbola treneris Vlads Garasts
Lietuvā 94 gadu vecumā miris basketbola treneris Vlads Garasts, kura vadībā valsts izcīnīja pirmo olimpisko medaļu pēc neatkarības atgūšanas, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT.
To apstiprināja arī Lietuvas Basketbola federācijas prezidents Mindaugs Balčūns.
1932. gadā Linkuvā dzimušais Garasts 1959. gadā absolvēja Lietuvas Fizkultūras institūtu. Viņš savu karjeru sāka Biržu sporta sistēmā, Sporta komitejas priekšsēdētāja un jauniešu sporta skolas direktora amatā, vienlaikus strādājot arī par treneri.
Viņa vadībā Kauņas "Žalgiris" no 1985. līdz 1987. gadam trīs gadus pēc kārtas uzvarēja Padomju Savienības čempionātā.
No 1992. līdz 1997. gadam Garasts bija Lietuvas vīriešu izlases galvenais treneris. Viņa vadības laikā komanda izcīnīja sudrabu 1995. gada Eiropas čempionātā un divas reizes pēc kārtas ieguva bronzas medaļas 1992. gada Barselonas un 1996. gada Atlantas olimpiskajās spēlēs.
No 2003. līdz 2011. gadam Garasts bija Lietuvas Basketbola federācijas prezidents.