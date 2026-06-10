“Imantas” pagalmā aicina uz tradicionālu Līgo ieskandināšanu
Gatavojoties gada īsākajai naktij, 19. jūnijā no plkst. 19.00 līdz 22.00 Kultūras centra “Imanta” pagalmā ikviens aicināts uz tradicionālu vasaras saulgriežu svinēšanu “Tur, kur Līgo zāles dej”.
Vakara gaitā apmeklētāji varēs piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs, kas ļaus sajust īsto Līgo noskaņu un iepazīt latviešu saulgriežu tradīcijas. Pasākuma laikā būs iespēja pīt vainagus kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri, kā arī iemūžināt svētku mirkļus fotobūdā. Tāpat apmeklētāji varēs iepazīt latvju zīmju nozīmi, iegūt hennas tetovējumu ar izvēlētu simbolu un izgatavot krāsainas auduma aproces ar latvju rakstu zīmēm un Nameja gredzena aizdari.
Vakaru ieskandinās deju kolektīvu sadancis, kas piepildīs pagalmu ar enerģiju, prieku un vasaras saulgriežu noskaņu. Bet vakara turpinājumā skatītāji aicināti piedzīvot deju uzvedumu “Jāņu nakti neguļat’i”, kurā caur deju, mūziku un kopā būšanas sajūtu atklāsies Jāņu nakts maģija. Uzvedums vedīs skatītājus ceļojumā no svētku gaidīšanas līdz līksmai Jāņu svinēšanai, atklājot gatavošanās rosību, kopā būšanas prieku un saulgriežu nakts īpašo noskaņu.
Pasākuma programma:
19.00–22.00
Vainagu pīšanas darbnīca kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri;
Hennas tetovējumi un aproču gatavošana ar latvju rakstiem kopā ar radošo apvienību “Sapnīca”;
KLIK KLIK fotobūda.
19.00–20.10
Deju kolektīvu sadancis. Piedalās: JDK un VPDK “Dejotprieks”, JDK “Dārdari”, VPDK “Imantieši”, VPDK “Latve”, BDK “Annele”.
20.10
Maģiskā Jāņu ugunskura iedegšana kopā ar Edgaru Liporu un JDK “Dārdari”.
20.30
Deju uzvedums “Jāņu nakti neguļat’i”.
Uzvedumā piedalās JDK un VPDK “Imanta”, sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna” un mūziķu grupa Viestura Samta vadībā: Edgars Jercums (ģitāra), Beāte Meirāne (bass), Didzis Soste (taustiņinstrumenti), Inese Lakovica (vijole), Viesturs Samts (sitaminstrumenti).
Ieeja bez maksas.