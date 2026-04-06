Katoļu priesteris Dambergs atzīts par vainīgu 7 gadus veca zēna seksuālā izmantošanā. Tomēr ieilgusī tiesvedība neļauj ģimene pāršķirt nākamo lappusi. VIDEO
Tarandu ģimene joprojām gaida iespēju noslēgt vienu no sāpīgākajām savas dzīves nodaļām — lietu par viņu 7 gadus vecā dēla seksuālu izmantošanu katoļu baznīcā, vēsta "Latvijas Televīzija".
Noziegums notika 2014. gadā, kad zēnam bija septiņi gadi, taču tas atklājās tikai pēc astoņiem gadiem psihoterapijas laikā. Saīsinātajā pirmās tiesu instances spriedumā aprakstīts, ka 2014. gada vasarā septiņgadīgo bērnu Romas katoļu draudzes prāvests Krišjānis Dambergs ieveda šīs pašas baznīcas atsevišķā telpā un ar bērnu izdarīja "seksuāla rakstura darbības, apmierinot savu dzimumtieksmi".
Pirmās instances tiesa bijušo draudzes prāvestu Krišjāni Dambergu atzinusi par vainīgu, tomēr ģimene jau deviņus mēnešus gaida pilno spriedumu, kas kavē iespēju virzīties savās dzīvēs tālāk.
Tarandu ģimene norāda, ka ar baznīcu bijusi cieši saistīta jau 10 gadus, un priesteris bijis viņu ģimenes draugs. “Prātā nevarēja ienākt, ka cilvēks, kam es uzticos, kas ir baznīcas amatpersona, ka drošākā vietā zem Dieva jumta notiek kaut kas tāds,” norāda bērna tēvs Andris.
Pēc notikušā zēna uzvedība būtiski mainījās, bet patiesais iemesls kļuva zināms tikai vēlāk. Pagrieziena punkts bija pusaudža runas par pašnāvību, kas mudināja meklēt palīdzību un atklāt notikušo. "Es atceros, ka mēs vienā dienā braucām, viņš man saka: "Mammīt, vai tu zini, ka janvāris ir mēnesis, kad tiek izdarīts visvairāk pašnāvību?" Un man pilnīgi aukstas kājas," pauž zēna mamma Ieva.
Tas, kas bija noticis baznīcā, atklājās psihoterapijas laikā. Tālāk sekoja izmeklēšana un ekspertīzes. Vaicāts, kāpēc nestāstīja vecākiem par notikušo, puisis atzinis – bijis kauns. Ģimene uzsver, ka tiesvedības vilcināšanās kavē dziedināšanos un iespēju atgriezties normālā dzīvē.
“Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, saņemt šo pilno spriedumu, lai mēs varētu aizvērt šo grāmatu un atvērt jaunu,” saka māte, piebilstot, ka dēlam nepieciešams atgūt ticību sev. Vienlaikus ģimene pārmet katoļu baznīcai klusēšanu un atbalsta trūkumu: “Neviens nav atnācis pie mums un pateicis – mēs esam ar jums.” Tikmēr apsūdzētais vainu neatzīst, un tiesvedība joprojām turpinās.
