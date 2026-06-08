Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies
Foto: LETA
Apdraudējums Latvijas gaisa telpā Krāslavas, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados ir noslēdzies plkst. 12:48.
Sabiedrība

Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies

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Jauns.lv

Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies.

Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir b...

Nacionālie bruņotie spēki informē, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā Krāslavas, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados ir noslēdzies plkst. 12:48.

Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.

Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.

Jau ziņots, ka pirmdienas rītā jau bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē.

Nedaudz vēlāk tika paziņots, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu.

Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.

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