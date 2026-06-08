Mamogrāfija uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi.
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Šodien 12:55
Maltas pagastā notiks mobilā mamogrāfa izbraukumi
Mobilais digitālais mamogrāfs 13. jūnijā ieradīsies Rēzeknes novadā, Maltā (Parka iela 20), piedāvājot valsts apmaksātu krūts vēža skrīningu un diagnostiskos izmeklējumus tuvāk vietējo iedzīvotāju dzīvesvietai.
Izmeklējumi notiks no plkst. 09.00 līdz 10.30 ar iepriekšēju pierakstu pa tālruni 65422419. Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos pa Latviju atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Mamogrāfija uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi. Mobilais digitālais mamogrāfs piedāvā šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
- valsts apmaksātās krūšu vēža skrīningprogrammas ietvaros ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm - izmeklējums bez maksas;
- diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 3,00).