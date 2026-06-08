Klusāk, tālāk un...lētāk. Ar ko izdevīga modernizētā Subaru Solterra?
Pēc TV Autoziņu paplašinātā stāsta par elektromobili Subaru Uncharted radās jautājums, kas tad noticis ar pazīstamo Solterra? Tā joprojām ir šeit - vienmēr pilnpiedziņā un vienmēr ar lielo bateriju.
Lielā baterija nozīmē 73,1 kWh. Solterra nobraukums ar vienu uzlādi saskaņā ar Subaru datiem ir 471 līdz 511 km - atkarībā no komplektācijas.
Touring komplektācijā Solterra ir patiesi izskatīga - 20” diski, balta “pērle” utt. Vienīgais, kas var nepatikt, ir pārlieku lielas melni lakotās uzlikas uz arkām. Ir divi varianti - tās pārkrāsot vai uzreiz ņemt melnu Solterra. Tieši tādu atradām Ad Rem Auto Subaru autosalonā. Kad viss elektromobilis ir vienlaidus spoži melns, tas izskatās sevišķi eleganti.
Subaru Solterra ir veselus 17,5 centimetrus garāka par Uncharted. Pārākums izmēros labi saskatāms pēc atšķirīga izmēra pakaļējām durvīm. Iekšpusē modernizētajai Solterra ir lielāks centrālais ekrāns un divi jaudīgi bezvadu lādētāji. Priekšā Solterra salons ir identisks Uncharted, bet bet aizmugurē? Tur vietas ir vairāk. Pēc tam mums ienāca prātā nolocīt Solterra sēdekļus gadījuma, ja gribam salonā aizvest velosipēdu vai ko citu.
Tajā vējainajā dienā velosipēda mums negadījās pa rokai, tāpēc izlīdzējāmies ar mūzikas instrumentu. Skaitļos Solterra bagāžnieka ietilpība ir ap 450 litru, taču reālaja dzīvē praktisko pielietojumu paplašina nolokāmās atzveltnes un plašā atvere, ko atstāj paceltais vāks. Bagāžnieka iekšējam pārsegam ir uzglabāšaas vieta zem dubultās grīdas.
Modernizācijas gaitā Solterra ir saņēmusi “smagāku” stūri, un vispār tai ir ļoti patīkama, saturīga vadāmība. Modenizētā Solterra ir klusāka un šķiet, ka samazinājies arī enerģijas patēriņš. Borta dators rāda ap 17,5 kWh uz 100 km, kad tik jaudīgam pilnpiedziņas elektromobilim ir pat ļoti labi.
Un tomēr - ar ko, izņemot izmērus, Subaru Solterra varētu būt pārāka par tehniski tik līdzīgo Uncharted, kas tomēr ir jaunāks modelis? Uncharted ar pilnpiedziņu pieejams tikai maksimālajā Touring komplektācijā, kamēr Solterrai AWD dabonams jau sākot ar Limited. Iznāk, ka meklējot pilnpiedziņas Subaru elektromobili, pieejamākā sākuma cena ir tieši Solterrai.