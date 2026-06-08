Valsts policijas foto
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Šodien 12:45
Izgāja no mājām un neatgriezās: policija meklē Lusiju Damlici, kura varētu atrasties Viļānos
Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību 2006. gadā dzimušās Lusijas Damlices meklēšanā.
2006. gadā dzimusī Lusija 5. jūnijā izgāja no savas dzīvesvietas Talsu novadā, Ķūļciemā un līdz šim brīdim nav atgriezusies mājās. Iespējams, uzturas Rēzeknes novadā, Viļānos. Jauniete ir ar īpašām vajadzībām.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!.